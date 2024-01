Erfolgstrainer zum FC Bayern? - Klubchef "würde ihn persönlich nach München fahren"

Pere Guardiola, Vereinsvorsitzender des spanischen Überraschungsklubs Girona, hat erklärt, dass er seinen Erfolgstrainer Míchel bei einer Anfrage sofort zu einem Top-Klub ziehen lassen würde. Im Falle einer Anfrage des FC Bayern München würde er persönlich dafür sorgen, dass der Wechsel zustande kommt.

"Wenn Bayern ihm ein Angebot macht, würde ich ihn persönlich nach München fahren", sagte Guardiola Relevo. "Er hat es sich verdient, dass er seine Zukunft selbst bestimmen kann. Wir sind ihm sehr dankbar. Wenn ein Top-Klub auf uns zukommt und er gehen will, dann kann er das machen", ergänzte der Girona-Boss.

Girona verblüfft in der zweiten Saison nach dem Aufstieg in LaLiga Fans und Experten: Mit Trainer Míchel spielt die Mannschaft nach dem Abschluss der Hinrunde ganz oben mit, ist nach dem 4:3 gegen Atlético Madrid am Mittwoch punktgleich mit Tabellenführer Real Madrid.

Guardiola ist nicht nur der Vereinsvorsitzende Gironas und Mit-Eigentümer des Klubs, sondern auch der Bruder von Manchester-City-Trainer Pep Guardiola, der zwischen 2013 und 2016 auch schon für die Profis des FC Bayern verantwortlich war.