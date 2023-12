Bevor die Bundesliga in die Winterpause geht, muss noch der 16. Spieltag absolviert werden. Dieser geht am heutigen Dienstag, den 19. Dezember, mit drei Partien los. In einer davon stehen sich Werder Bremen und RB Leipzig gegenüber. Gespielt wird im Wohninvest Weserstadion (Bremen), wo um 18.30 Uhr der Anpfiff ertönt.

Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Die Übertragungssituation ist im Normalfall den meisten klar: Die Freitags- und Sonntagsspiele werden bei DAZN gezeigt, Sky kümmert sich um alles, was am Samstag geschieht. Doch wie sieht es bei englischen Wochen aus, wer bietet die heutigen Spiele, dadurch auch Werder vs. Leipzig, an?

Auch hierfür ist Sky der richtige Ansprechpartner, Werder gegen Leipzig wird bei mehreren Kanälen angeboten: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga 4 (HD). Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt um 17.30 Uhr, als Kommentator wird Marcus Lindemann eingesetzt.

Parallel dazu könnt Ihr das Spielgeschehen auch im Livestream von Sky verfolgen. Zugriff bekommt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW.