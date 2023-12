Gewinner und Verlierer der Bundesliga-Hinrunde: Wieso der FC Bayern zu den Enttäuschungen zählt

© getty

Bundesliga, Verlierer der Hinrunde: Niklas Süle und Karim Adeyemi (BVB)

Zahlreiche Spieler der Borussia müssen sich den Schuh anziehen, zu schwache Leistungen gebracht zu haben. Exemplarisch stehen die beiden prominenten Neuzugänge der Vorsaison Niklas Süle und Karim Adeyemi.

Süle wurde nur in 17 Pflichtspielen eingesetzt, lediglich neun Mal stand er dabei in der Startelf. Wirklich aufmerksam konnte er dabei nicht auf sich machen, so dass längst auch seine Teilnahme an der Heim-EM 2024 gefährdet ist.

Adeyemi weist ähnlich schwache Zahlen auf: 18 Partien waren es für ihn, nur sieben von Anfang an. In der Bundesliga traf er noch nicht ins Tor, zu allem Überfluss fehlt er nun auch noch wochenlang mit einem Syndesmosebandanriss.