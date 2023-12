Eine Partie steht am 15. Spieltag der Bundesliga noch an, und die hat es in sich: Der FC Bayern München empfängt den VfB Stuttgart. Wir versorgen Euch mit den Infos zur Übertragung im Free-TV und Livestream.

Das 1:5 gegen Eintracht Frankfurt vor einer Woche liegt in der Vergangenheit, nun will der der FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart wieder Punkte im Rennen um die Meisterschaft sammeln. Einfach dürfte das nicht werden, die beiden Klubs trennt nur ein Zähler. Ab 19.30 Uhr rollt in der Allianz-Arena in München heute der Ball.

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV und Livestream?

Ihr wollt Bayern vs. Stuttgart live und in Farbe sehen? Dann könnt Ihr das kostenfrei auf Sat.1 und im Stream via ran.de tun. Insgesamt neun Begegnungen der Bundesliga zeigt der Privatsender in dieser Saison live. Dreißig Minuten vor dem Anpfiff starten die Vorberichte mit Stefan Kuntz und Matthias Opdenhövel, als Kommentator ist Wolff Fuss im Einsatz.

Wie alle Sonntagsspiele in Deutschlands höchster Spielklasse wird auch das heutige zwischen München und Stuttgart auf DAZN ausgestrahlt. Um 18.45 Uhr beginnt die Berichterstattung, folgendes Team begleitet Euch durch den Abend: Moderator Alex Schlüter, Kommentator Lukas Schönmüller, Experte Michael Ballack und Reporter Tobi Wahnschaffe. Für DAZN Unlimited müsst Ihr allerdings zahlen und zwar 29,99 Euro monatlich (Jahresabo) bzw. 44,99 Euro monatlich (Monatsabo).

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. VfB Stuttgart heute live im Liveticker

Wenn Ihr in Sachen Bundesliga auf dem Laufenden bleiben möchtet, könnt Ihr auch zu unserem Liveticker greifen. Dort informieren wir Euch über sämtliche Karten, Chancen und natürlich Tore.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Bayern München vs. VfB Stuttgart.

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. VfB Stuttgart heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern : Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Tel - Kane

: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Tel - Kane VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Millot, Führich - Undav - Guirassy

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. VfB Stuttgart heute live: Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 15

15 Datum: 17. Dezember 2023

17. Dezember 2023 Uhrzeit: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Allianz-Arena (München)

Allianz-Arena (München) TV: Sat.1, DAZN1

Livestream: ran.de , DAZN

, Liveticker: SPOX

Bundesliga, 15. Spieltag: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen