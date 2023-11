BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Sebastian Kehl schließt Wechsel von Julian Brandt aus, interne Kritik an Edin Terzic?

Edin Terzic sitzt zwar noch fest im Sattel, aber auch intern soll er in einigen Punkten kritisch gesehen werden. Derweil äußerte sich Sebastian Kehl zu den Transfergerüchten rund um Julian Brandt. Die News zum BVB heute.

© getty BVB, News: Sebastian Kehl schließt Wechsel von Julian Brandt aus Julian Brandt wurde zuletzt mit einem möglichen Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht, der FC Arsenal und Newcastle United sollen interessiert sein. Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl nahm allen weiteren Spekulationen nun allerdings den Wind aus den Segeln. "Wir haben nicht umsonst mit Jullian Brandt erst im April langfristig bis 2026 verlängert", betonte Kehl gegenüber Bild. "Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Deshalb ist ein Wechsel überhaupt kein Thema." Brandt hat sich längst zu einem der Schlüsselspieler des BVB entwickelt. In der laufenden Saison kam der 27-jährige Mittelfeldspieler bislang zu 16 Pflichtspieleinsätzen, in denen ihm sechs Tore und fünf Assists gelangen.

© getty BVB, News: Edin Terzic soll bei Borussia Dortmund auch intern Kritiker haben Nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge hat Borussia Dortmund in der Tabelle den Anschluss nach ganz oben etwas verloren. Als Fünfter liegt der BVB bereits zehn Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen, auf den FC Bayern sind es acht Zähler Rückstand. Trainer Edin Terzic genießt zwar wohl weiterhin das volle Vertrauen der Dortmunder Führungsetage. Wie die Bild nun berichtet, hat Terzic aber auch vereinsintern seine Kritiker. Dem Bericht zufolge geht es dabei um mehrere Themen. Unter anderem soll es zuweilen kritisch gesehen werden, dass Terzic in TV-Interviews nach mitreißenden Spielen seinen Emotionen zu sehr freien Lauf lasse. Er wirke mitunter zu mitgenommen, etwa zuletzt nach der Niederlage in Stuttgart. Zudem hat Terzics Aufstellung beim 0:4 gegen den FC Bayern wohl für Fragezeichen gesorgt. In der Partie gegen den Rekordmeister wurden beim BVB Tempo-Defizite offensichtlich - und im Verein hinterfragt man, ob der Coach möglicherweise auf zu langsame Spieler gesetzt hat. Auch die Position von Julian Brandt zieht indes offenbar Diskussionen an. Man sehe es zuweilen kritisch, dass Brandt zuletzt häufig auf Außen eingesetzt wurde anstatt ihn im Zentrum aufzubieten, wo seine Stärken am besten zur Geltung kommen. Des Weiteren sind auch Transferentscheidungen Gegenstand der kritischen Stimmen rund um Terzic. Der Trainer hat in Sachen Neuverpflichtungen beim BVB wohl sehr große Macht, was ihn angreifbar macht, wenn es auf dem Transfermarkt eben nicht optimal läuft. Unter anderem fragt man sich wohl, warum Spieler wie Granit Xhaka, Victor Boniface oder Alejandro Grimaldo, die allesamt auch in Dortmund gehandelt wurden, letztlich in Leverkusen landeten.

© getty BVB, News: U21-Absage von Karim Adeyemi missfällt Julian Nagelsmann wohl Für die A-Nationalmannschaft wurde Borussia Dortmunds Offensivspieler Karim Adeyemi erneut nicht nominiert, stattdessen sollte er eigentlich wie schon im Oktober für die U21 spielen. Allerdings lehnte Adeyemi die Einladung ab, um sich zunächst einmal im Verein wieder zu stabilisieren und sich bei BVB-Trainer Edin Terzic zu empfehlen. Einem Bericht der Bild zufolge wurde diese Entscheidung vom DFB aber nicht gut aufgenommen. So soll der Verband Adeyemis Absage zwar akzeptiert haben, bei Bundestrainer Julian Nagelsmann hat er laut Bild damit aber überhaupt keinen guten Eindruck hinterlassen. Nagelsmann sei es wichtig, dass jeder Spieler eine Berufung zum DFB - egal ob A-Team oder U21 - als Ehre empfindet und alles für sein Land geben möchte. Dass Adeyemi sich gegen die Reise zur U21 entschied, widerspricht dieser Erwartungshaltung natürlich. Und Adeyemi dürfte seine Chancen, im kommenden Sommer bei der Heim-EM in Nagelsmanns Kader zu stehen, damit jedenfalls nicht erhöht haben.

© getty BVB, News: Niclas Füllkrug sieht Alter als Vorteil auf der Stürmerposition Nationalspieler Niclas Füllkrug hat keine Angst vor dem Altern. "Ich bekleide eine Position, auf der man im Alter häufig besser wird", sagte der 30 Jahre alte Mittelstürmer von Borussia Dortmund und lieferte die Begründung gleich mit: "Man gewinnt an Erfahrung dazu und wird noch sicherer." Füllkrug hat erst vor einem Jahr sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben. Seitdem gelangen ihm in elf Länderspielen neun Tore. Dabei waren Stoßstürmer einige Zeit lang überhaupt nicht mehr gefragt. "Es war Mode", so Füllkrug, "mit der falschen Neun zu spielen." Umso mehr freut er sich nun auch über Spieler wie Erling Haaland oder Harry Kane. "Wenn das die Stars sind, dann ist das schön, wenn die Kinder auch alle Tore schießen wollen. Tore zu schießen ist nun mal das schönste im Fußball", sagte Füllkrug.