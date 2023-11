BVB, News und Gerüchte: "Es ist unerklärlich!" Sebastian Kehl poltert nach Pleite von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart

Sebastian Kehl ist nach der Niederlage von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart restlos bedient. Didi Hamann bezeichnet die Vorstellung des Vizemeisters als "unterirdisch". Und: Mats Hummels spricht über seine Verletzung. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© getty BVB, News: Sebastian Kehl übt scharfe Kritik Sebastian Kehl hat nach der desolaten Vorstellung von Borussia Dortmund bei der 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart deutliche Worte gefunden. "So darfst du als Borussia Dortmund nicht auftreten", schimpfte der BVB-Sportdirektor: "Es ist unerklärlich. Es war eine ganz, ganz schwache Leistung von uns und ein absolut verdienter Sieg vom VfB Stuttgart." Aus den vergangenen drei Bundesligaspielen gegen Stuttgart (1:2), den FC Bayern (0:4) und Eintracht Frankfurt (3:3) holte der Vizemeister nur einen Punkt. Der Rückstand auf den FC Bayern beträgt bereits acht Zähler. "So, wie wir heute aufgetreten sind, brauchen wir über Ziele nicht mehr reden", sagte Kehl. Weiter geht es für den BVB nach der Länderspielpause am 25. November mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

© getty BVB, News - Didi Hamann über Dortmund: "Unterirdisch" "Die Dortmunder waren unterirdisch", sagte Sky-Experte Didi Hamann bereits zur Halbzeit. Der BVB war dem VfB in allen Belangen unterlegen, ging trotzdem durch Niclas Füllkrug (36.) in Führung, kassierte dann aber verdientermaßen Gegentreffer durch Deniz Undav (42.) und den Elfmeter von Serhou Guirassy (83.). "Gegen die Bayern hatten sie wenigstens Phasen, in denen sie am Drücker waren. Heute hatten sie nichts", meinte Hamann: "Sie hatten nicht eine Phase, in der man dachte, dass sie ein Tor machen könnten." "Der leere Blick von Sebastian Kehl ist alles, was du sehen musst", ergänzte der frühere deutsche Nationalspieler: "Es war ein Klassenunterschied - desolate Dortmunder und hervorragende Stuttgarter."

© getty BVB, News: Mats Hummels spricht über seine Verletzung Mats Hummels musste in Stuttgart bereits in der 28. Minute ausgewechselt werden. Der Grund: Rückenbeschwerden. "Vier bis fünf Tage braucht der Rücken normalerweise, sollte also laufen", sagte der 34-Jährige später bei Sport1. Hummels wird also voraussichtlich in den beiden Länderspielen gegen die Türkei (18. November) und in Österreich (21. November) für Deutschland spielen können.