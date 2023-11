BVB, News und Gerüchte: "Das ist keine Mannschaft!" Lothar Matthäus geht mit Borussia Dortmund hart ins Gericht

Lothar Matthäus hat Borussia Dortmund nach den jüngsten Leistungen in der Bundesliga hart kritisiert. Immanuel Pherai erinnert sich an eine merkwürdige Regenerationsmethode von Erling Haaland. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Lothar Matthäus mit heftiger Kritik an Borussia Dortmund

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus ist mit Borussia Dortmund nach der erneut enttäuschenden Vorstellung in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart hart ins Gericht gegangen.

"Es sind alles Nationalspieler. Die sind ja nicht Nationalspieler geworden, weil sie einen guten Haarschnitt haben oder gut gekleidet sind, sondern weil sie super Fußball spielen können. Das beweisen sie zurzeit auf dem Platz aber nicht", sagte Matthäus am Sonntagabend bei Sky90: "Das ist keine Mannschaft. Da spielt jeder für sich selbst."

Für die Krise der Dortmunder macht der 62-Jährige primär mentale Gründe verantwortlich. "Im eigenen Stadion mit 0:4 gegen Bayern München zu verlieren, ist hoch. Aber es hätte auch 0:8 oder 1:8 ausgehen können. Der BVB funktioniert zurzeit nicht als Mannschaft." Möglicherweise würde das letztjährige Saisonfinale, als der BVB am letzten Spieltag noch die Meisterschaft verspielte, noch "in den Köpfen hängen".

Nach Matthäus' Einschätzung ist nun vor allem Trainer Edin Terzic gefordert, um die Schwarz-Gelben schleunigst wieder auf Kurs zu bekommen. "Diese Probleme muss der Trainer lösen. Er verteidigt die Spieler nach außen, was völlig normal ist. Ich glaube allerdings, dass er intern die Sachen anspricht, die wir in den letzten Spielen sehr häufig gesehen haben", so Matthäus: "In der Bundesliga haben sie mehr Punkte geholt, als sie es durch ihre Leistungen verdient hätten."

Im deutschen Oberhaus ist der BVB nach drei sieglosen Spielen in Folge mittlerweile auf den fünften Tabellenplatz abgestürzt. Auf Spitzenreiter Leverkusen sind es bereits zehn Zähler Rückstand.