BVB, News und Gerüchte: Türkische Topklubs wohl an Salih Özcan dran - Youssoufa Moukoko glaubt an EM-Chance

Salih Özcan weckt wohl weiterhin Interesse bei den großen Namen der Türkei. Indes hofft Youssoufa Moukoko darauf, sich noch für die EM empfehlen zu können. Die News zum BVB heute.

Der Hoffenheimer Wout Weghorst (12.) schoss das Siegtor für die Niederländer. Den direkten Vergleich mit Ex-Europameister Griechenland (12 Zähler) in der Gruppe B hat Oranje für sich entschieden. Die Niederländer holten 1988 bei der EURO in Deutschland den Titel.

Die niederländische Nationalmannschaft hat die Fahrkarte zu EURO 2024 in Deutschland gelöst . Die Elftal gewann am Samstag 1:0 (1:0) gegen Irland in Amsterdam und ist mit 15 Punkten nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen.

© getty

BVB, News: Youssoufa Moukoko hat EM-Traum noch nicht aufgegeben

Obwohl er seit der WM in Katar nicht mehr für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert wurde, hofft Youssoufa Moukoko weiterhin auf eine Teilnahme an der Heim-EM im kommenden Sommer.

"Jeder, der mal bei der A-Nationalmannschaft dabei war, hat das im Hinterkopf. Es steht ein Turnier hier zuhause an, jeder will dahin", sagte der Stürmer von Borussia Dortmund nach dem 4:1-Sieg mit der U21 gegen Estland am Freitag, bei dem sich auch Moukoko in die Torschützenliste eintrug.

"Ich muss meine Leistung in Dortmund bringen und dann wird man sehen. Vor der WM hat auch niemand mit mir gerechnet und dann war ich dabei", führte Moukoko aus. Der 18-Jährige hat bisher zwei A-Länderspiele für Deutschland absolviert. Bei der WM 2022 kam er zu einem Kurzeinsatz im Auftaktspiel gegen Japan.

BVB: Die nächsten Spiele