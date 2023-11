BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Niclas Füllkrug offenbar teurer als angenommen

Niclas Füllkrug wird für Borussia Dortmund offenbar noch teurer als zunächst angenommen, zudem: Julian Brandt stellt sich schützend vor BVB-Trainer Edin Terzic. Die News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben am Donnerstag.

Wird Niclas Füllkrug für den BVB noch etwas teurer als erwartet? Der Stürmer kam im Sommer für eine Sockelablöse von 15 Millionen Euro zu den Schwarz-Gelben, das berichtet die Bild. Dem Boulevard-Blatt zu Folge könnten über Boni aber noch mehrere Millionen in die Hansestadt fließen.

© getty

BVB, News: Julian Brandt verteidigt Edin Terzic

Julian Brandt stellt sich schützend vor BVB-Trainer Edin Terzic. Der Coach der Schwarz-Gelben wurde in den vergangenen Wochen immer wieder kritisiert, nun spricht Brandt Klartext: "Es wird seit Wochen an unserer Spielweise rumgenörgelt - auch wenn wir Spiele gewinnen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir der Verein sind, der ganz gerne auserkoren wird, um dort Unruhe zu stiften", sagte Brandt im Interview mit der Sport Bild.

Doch gänzlich Schönreden will der 27-Jährige die Leistungen der Dortmunder auch nicht. Zur 1:2-Niederlage des BVB gegen den VfB Stuttgart sagte der Mittelfeldspieler: "So wie in Stuttgart dürfen wir uns nicht präsentieren."