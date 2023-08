BVB-Mittelfeldspieler Salih Özcan bestätigt Galatasaray-Angebot

Salih Özcan von Borussia Dortmund hat bestätigt, dass er ein Angebot von Galatasaray bekommen hat.

Der BVB-Mittelfeldspieler möchte aber trotz der Offerte aus Istanbul bei den Schwarz-Gelben bleiben.

"Das Angebot kam auf jeden Fall, weil mein Berater angerufen wurde. Es ist ein sehr, sehr großer Verein, generell einer der größten Vereine in der Türkei, aber ich bin voll fokussiert auf die Saison hier, habe noch drei Jahre Vertrag", erklärte Özcan bei Sky.

"Ich bin im Moment voll zufrieden hier und der Fokus bleibt jetzt bei Borussia Dortmund", fügte er hinzu und bestätigte, dass er "auf gar keinen Fall" wechseln wolle.

Özcan wurde in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet und wechselte im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro von seinem Heimatklub zum BVB. In der vergangenen Saison lief Özcan in der Bundesliga 17-mal von Anfang an für den BVB auf. Insgesamt machte er 36 Pflichtspiele für die Dortmunder und lieferte dabei zwei Assists.