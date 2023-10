Die TSG Hoffenheim reist am heutigen Samstag (28. Oktober) zum 9. Spieltag der Bundesliga zum VfB Stuttgart. Den gesamten Spielverlauf könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim - das ist das Topspiel am 9. Spieltag der Bundesliga! Seid hier live dabei im Liveticker!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Stuttgart stellte bisher gemeinsam mit Bayer Leverkusen (jeweils 25 Tore) die zweitbeste Offensive der Bundesliga an den ersten acht Spieltagen hinter dem FC Bayern München (26 Treffer). Auch die Defensive der Schwaben steht stark, weniger als acht Gegentore kassierten bisher nur Leverkusen, der FCB, Leipzig und Frankfurt. Hoffenheim hat für den sechsten Platz der Tabelle keine sonderlich überzeugende Tordifferenz mit nur drei Toren Differenz (17:14).

Vor Beginn: Das Topspiel am 9. Spieltag steigt heute um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim!