In der Bundesliga treten heute RB Leipzig und der 1. FC Köln gegeneinander an. Ihr wollt wissen, wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt? Hier gibt es die Antwort.

Am heutigen Samstag, den 28. Oktober, finden in der Bundesliga sechs weitere Spiele des 9. Spieltags statt. Davon starten fünf um 15.30 Uhr und eines um 18.30 Uhr, bei dem es sich um die Begegnung zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln handelt, die in der Red Bull Arena in Leipzig ausgetragen wird.

Die Saisonverläufe der beiden Mannschaften könnten nicht unterschiedlicher sein. Pokalsieger RB Leipzig spielt wie erwartet oben mit und steht nach acht Spielen bei fünf Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage, während die Kölner erst am vergangenen Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach ihren ersten Dreier der Saison einfahren konnten.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Nachdem alle Samstagsspiele der Bundesliga nur bei Sky zu sehen sind, ist dies logischerweise auch heute der Fall, wenn sich Leipzig und Köln um Meisterschaftspunkte duellieren. Die Partie wird bei vier Sendern gleichzeitig übertragen: bei Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event. Dabei geht überall eine Stunde vor Anpfiff die Vorberichterstattung los, Wolff Fuss fungiert danach als Kommentator.

Wer das Spiel im Livestream verfolgen möchte, braucht entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf den Streamingdienst WOW. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

© getty RB Leipzig kriegt es mit dem 1. FC Köln zu tun.

Auch SPOX ist heute für die Bundesliga mit von der Partie. Wir tickern alle Spiele live und ausführlich mit, darunter auch Leipzig gegen Köln.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln.

Begegnung: RB Leipzig vs. 1. FC Köln

RB Leipzig vs. 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 9

9 Datum: 28. Oktober 2023

28. Oktober 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Red Bull Arena (Leipzig)

Red Bull Arena (Leipzig) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 9. Spieltag