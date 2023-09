FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. VfL Bochum heute live im Free-TV und Livestream?

Am fünften Spieltag der Bundesliga kommt es zur Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum. SPOX verrät Euch, wo die Partie im Free-TV und Livestream ausgestrahlt wird.

Am fünften Spieltag der Bundesliga steigt die Partie zweier Mannschaften, die eine tiefe Fan-Freundschaft verbindet: Der FC Bayern München empfängt den VfL Bochum. Tabellarisch gesehen trifft also der zweite Platz auf den 13. Rang - obwohl das nach vier Spieltagen nicht die allergrößte Aussagekraft haben mag.

Der deutsche Rekordmeister spielte unter der Woche in der Champions League gegen Manchester United. Dementsprechend wird spannend zu sehen sein, inwiefern sich die Startaufstellung zur Belastungssteuerung gegen die Bochumer ändern wird. Doch diese Umstände sind für den FCB nichts Neues - seit der Saison 2008/2009 sind die Bayern Dauergast in der CL.

Der FCB ist mit zehn Punkten aus den ersten vier Bundesliga-Spielen gut in die neue Spielzeit gestartet, eine kleine Wiedergutmachung für den bitteren Deadline-Day.

Beim VfL Bochum träumt man zwar nicht vom europäischen Geschäft, aber die ersten Punkte in Richtung Klassenerhalt wurden bereits eingefahren. Nach einem gruseligen Start beim VfB Stuttgart (0:5) fing sich das Team von Thomas Letsch und holte drei Remis in Folge - unter anderem gegen den inkonstanten BVB (1:1).

© imago images

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. VfL Bochum heute live im Free-TV ?

Wird die Partie der beiden Bundesliga-Klubs heute im frei empfangbaren TV übertragen? Leider nein. Doch kein Grund zur Sorge: Die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Bochum wird beim Pay-TV-Anbieter Sky zu sehen sein. Der Sportsender zeigt das Duell auf Sky Sport Bundesliga 2.

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. VfL Bochum heute live im Livestream

Wenn Ihr keine Lust habt, den TV anzuschalten, ist das auch kein Problem. Immerhin bietet Sky die Partie auch per Livestream an. Hierfür bieten sich zwei Optionen an: Entweder man entscheidet sich für den Stream von SkyGo oder die Live-Übertragung via WOW.

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Wettbewerb: Bundesliga, 5. Spieltag

Bundesliga, 5. Spieltag Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung im TV: Sky Sport Bundesliga 2



Übertragung im Livestream: SkyGo und WOW

und Das Spiel im Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag