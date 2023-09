Das Samstagabendspiel in der Bundesliga bestreiten heute der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt. Die komplette Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt! So lautet am Samstag das Topspiel am 4. Bundesliga-Spieltag. Welches Team verlässt den Platz heute als Sieger? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der heutige Gastgeber aus Bochum ist in dieser Saison bislang noch sieglos. Mit zwei Zählern liegt der VfL in der Bundesliga damit im unteren Tabellendrittel. Eintracht Frankfurt hingegen konnte am 1. Spieltag schon einen Sieg einfahren, zuletzt gab es in der Liga jedoch zwei Unentschieden.

Vor Beginn: Das Topspiel am 4. Spieltag der Bundesliga wird heute um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt angestoßen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt.

© getty Eintracht Frankfurt gastiert am Abend beim VfL Bochum.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Stöger, Wittek - Bero - Asano, P. Hofmann

Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Stöger, Wittek - Bero - Asano, P. Hofmann Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho - Buta, Skhiri, Rode, Dina Ebimbe - M. Götze, Aaronson - Ngankam

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky überträgt die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt am heutigen Tag im TV und Livestream. Ab 17.30 Uhr könnt Ihr das Topspiel auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und auf Sky Sport Top Event erleben. Für den Kommentar des Spiel zeigt sich Wolff Fuss zuständig.

Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie ebenso im Livestream live und vollumfänglich. Den Livestream von Sky seht Ihr auf WOW und mit der Sky-Go-App.

Bundesliga, 4. Spieltag: Die aktuelle Tabelle

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayer Leverkusen 4 3 1 0 13:5 8 10 2 FC Bayern München 4 3 1 0 11:4 7 10 3 VfB Stuttgart 3 2 0 1 11:5 6 6 4 RB Leipzig 3 2 0 1 10:4 6 6 5 1. FC Union Berlin 3 2 0 1 8:5 3 6 6 1899 Hoffenheim 3 2 0 1 7:5 2 6 7 VfL Wolfsburg 3 2 0 1 5:4 1 6 8 SC Freiburg 3 2 0 1 3:6 -3 6 9 Borussia Dortmund 3 1 2 0 4:3 1 5 10 Eintracht Frankfurt 3 1 2 0 3:2 1 5 11 SV Werder Bremen 3 1 0 2 4:5 -1 3 12 FC Augsburg 3 0 2 1 7:9 -2 2 13 VfL Bochum 3 0 2 1 3:8 -5 2 14 1. FC Köln 3 0 1 2 2:4 -2 1 15 1. FC Heidenheim 1846 3 0 1 2 4:7 -3 1 16 Bor. Mönchengladbach 3 0 1 2 5:9 -4 1 17 1. FSV Mainz 05 3 0 1 2 2:9 -7 1 18 SV Darmstadt 98 3 0 0 3 2:10 -8 0