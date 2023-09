Darmstadt 98 vs. Gladbach heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 4. Bundesliga-Spieltags kommt es zum Duell zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Begegnung, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Der SV Darmstadt 98 trifft am heutigen Sonntag, den 17. September, in der Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. Das Duell am 6. Spieltag startet am frühen Abend um 17.30 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient das Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt.

Für Aufsteiger Darmstadt 98 war der Saisonauftakt erwartbar schwer: Drei Niederlagen setzte es für den heutigen Gastgeber an den ersten drei Spieltagen gegen Eintracht Frankfurt, Union Berlin und Bayer Leverkusen. Mit null Punkten liegt die Truppe von Torsten Lieberknecht damit aktuell auf dem letzten Tabellenplatz in der Bundesliga.

Für Borussia Mönchengladbach lief es dagegen nur unwesentlich besser. Einen Zähler holte die Borussia am 1. Spieltag gegen den FC Augsburg. Niederlagen mussten die Gladbacher anschließend gegen Bayer Leverkusen und zuletzt den FC Bayern München hinnehmen. Welche Mannschaft sichert sich heute den ersten Dreier der Saison?

© getty Wie läuft es heute für die Gladbacher gegen Darmstadt 98?

Darmstadt 98 vs. Gladbach heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream

DAZN zeigt heute das Duell zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender beginnt mit seiner Übertragung des Bundesligaspiels und 16.45 Uhr. Ab dann sind für DAZN Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Marco Hagemann, Experte Jonas Hummels sowie der Reporter Andres Veredas im Einsatz.

Die Partie zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach überträgt der Sender darüber hinaus live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream von DAZN könnt Ihr mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser verfolgen.

Ein DAZN-Abo kostet Euch im Monat zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro. Der Sender bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Option, zwischen drei Abo-Varianten zu wählen. DAZN überträgt neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga auch die Champions League, die Primera Division die Serie A, die Ligue 1, die NFL, die NBA, Tennis, die NFL, die NBA, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

Darmstadt 98 vs. Gladbach heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt 98: Schuhen - Klarer, C. Zimmermann, Riedel - Bader, Franjic, Holland, Nürnberger - Marvin Mehlem - L. Pfeiffer, Vilhelmsson

Schuhen - Klarer, C. Zimmermann, Riedel - Bader, Franjic, Holland, Nürnberger - Marvin Mehlem - L. Pfeiffer, Vilhelmsson Borussia Mönchengladbach: Nicolas - Scally, Friedrich, Itakura, Wöber - Weigl, Neuhaus - Honorat, Plea, Ngoumou - Cvancara

Darmstadt 98 vs. Gladbach heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Ihr könnt die Begegnung zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir begleiten für Euch die Partie in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

