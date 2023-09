BVB vs. VfL Wolfsburg heute live, Übertragung: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund empfängt heute am fünften Spieltag der Bundesliga den VfL Wolfsburg. Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der Partie.

Die Duelle zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg waren in der jüngsten Vergangenheit meist sehr torreiche: Die letzten zwei Heimspiele gewann der BVB mit 6:0 und 6:1 gegen die Wölfe. Und auch in der Gesamtbetrachtung sind die Niedersachsen einer der absoluten Lieblingsgegner der Borussia. 33 BVB-Siege stehen elf von Wolfsburg und zwölf Unentschieden gegenüber.

Die Dortmunder holten sich am vergangenen Wochenende einen wichtigen Dreier in der Fremde, gegen den SC Freiburg. Mats Hummels glänzte dabei als Doppelpacker und besorgte zusammen mit Ex-Kapitän Marco Reus den späten Auswärtssieg gegen das Team von Christian Streich.

Und auch die Wölfe waren am vierten Spieltag erfolgreich. Sie holten in einem umkämpften Spiel gegen den CL-Debütanten Union Berlin einen 2:1-Heimsieg. Gerade Torjäger Jonas Wind ist momentan in absoluter Bestform und war an den ersten sechs VfL-Treffern der Saison direkt beteiligt. Nur beim Tor von Neuzugang Joakim Mæhle gegen die Eisernen hatte der Däne seine Füße nicht im Spiel.

© getty

BVB vs. VfL Wolfsburg heute live, Übertragung: Bundesliga im TV

Doch wo wird denn das Spitzenspiel zwischen Dortmund und Wolfsburg nun übertragen? Bei Sky: Der Pay-TV-Sender bietet die Begegnung auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 an. Leider gibt es zusätzlich keine kostenfreie Variante, sich die Begegnung legal anzuschauen.

BVB vs. VfL Wolfsburg heute live, Übertragung: Bundesliga im Livestream

Wer es lieber online mag, kann auch auf die zwei Streaming-Angebote von Sky zugreifen. Eine Option ist dabei SkyGo. Und ansonsten wird das Match auch im Livestream bei WOW übertragen. Die Partie wird heute um 15.30 Uhr in Dortmund angepfiffen.

BVB vs. VfL Wolfsburg heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Ihr wollt keine wichtige Szene verpassen? Kein Problem: SPOX bietet einen Liveticker dieser und aller anderen 15.30-Uhr-Partien der Bundesliga an.

Hier kommt Ihr zu BVB vs. VfL Wolfsburg.

Hier geht es zur Bundesliga-Konferenz.

BVB vs. VfL Wolfsburg heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Wettbewerb: Bundesliga, 5. Spieltag

Bundesliga, 5. Spieltag Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung im TV: Sky Sport Bundesliga 3



Übertragung im Livestream: SkyGo und WOW

und Das Spiel im Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag