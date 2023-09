BVB vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Der VfL Wolfsburg ist heute am fünften Spieltag der Bundesliga zu Gast bei Borussia Dortmund. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im TV und Livestream gezeigt wird.

Zwei Mannschaften mit Ansprüchen auf die internationalen Ränge treffen heute mit Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg aufeinander - das sagt auch die Tabelle der Bundesliga aus. Der BVB kann mit seinem Start in die neue Spielzeit zwar nicht vollends zufrieden sein, steht aber immerhin auf dem siebten Rang. Die Wölfe scheiterten letztes Jahr nur knapp an Europa und belegen nach vier Spieltagen Tabellenplatz sechs.

Dortmund verpatzte den Auftakt in die Saison ein wenig, kam beispielsweise gegen Aufsteiger Heidenheim nicht über 2:2-Unentschieden hinaus. Allerdings zeigten die Borussen am vergangenen Spieltag im Freiburger Europa Park Stadion eine Reaktion und schlugen die Breisgauer spät mit 4:2. Die späten Matchwinner: Doppelpacker Mats Hummels und Ex-Kapitän Marco Reus.

Der VfL Wolfsburg möchte wieder nach Europa, immerhin verpassten die Wölfe die internationalen Ränge nun das zweite Mal hintereinander. Um das zu erreichen, haben die Niedersachsen fleißig eingekauft. Unter anderem wechselten Lovro Majer (25 Mio. Euro von Stade Rennes) und Joakim Mæhle (12 Mio. Euro von Atalanta) zum Volkswagen-Team. Doch der formstärkste VfL-Akteur ist momentan eindeutig Jonas Wind - er erzielte bereits fünf Bundesligatreffer in dieser Spielzeit.

BVB vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV?

Das Spektakel wird um 15.30 Uhr angepfiffen und beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Der Sportsender zeigt die Begegnung auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3.

Wenn Ihr es noch torreicher haben wollt, könnt Ihr Euch auch für die Bundesliga-Konferenz entscheiden. Unter anderem spielen die Bayern zeitgleich. Die Übertragung beginnt um 14 Uhr und findet auf Sky Sport Bundesliga statt.

BVB vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im Livestream?

Und gibt es noch eine andere Variante, das Duell zu verfolgen? Ja, natürlich. Online bietet Sky zwei Livestream-Optionen an. Entweder man schaut sich die Partie via SkyGo an oder entscheidet sich für die Live-Übertragung bei WOW.

BVB vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Die Eckdaten zur Partie

Wettbewerb: Bundesliga, 5. Spieltag

Bundesliga, 5. Spieltag Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung im TV: Sky Sport Bundesliga 3



Übertragung im Livestream: SkyGo und WOW

und Das Spiel im Liveticker: SPOX

