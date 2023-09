In der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen. Hier könnt Ihr die Partie des 4. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Heidenheim vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat im bisherigen Saisonverlauf zwar erst einen Punkt geholt, in den ersten drei Saisonspielen aber mehrfach angedeutet, dass er in der Bundesliga mithalten kann. Werder Bremen feierte vor der Länderspielpause einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Mainz 05 nach zwei Niederlagen zum Auftakt in die neue Saison.

Vor Beginn: Der Anpfiff zur vorletzten Partie des 4. Spieltags ertönt um 15.30 Uhr in der Voith-Arena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Bundesligaspiels 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen.

Heidenheim vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Heidenheim: Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Siersleben, Theuerkauf - Maloney - Dinkci, Thomalla, Beste - Pieringer, Kleindienst

Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Siersleben, Theuerkauf - Maloney - Dinkci, Thomalla, Beste - Pieringer, Kleindienst Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Stark, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Schmid, Stage - Kownacki, Ducksch

Heidenheim vs. Werder Bremen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Für die Liveübertragung der Partie ist heute DAZN zuständig. Der Sender überträgt das Duell live und in voller Länge im Pay-TV auf DAZN 2. Dort starten die Vorberichte zum Spiel um 14.45 Uhr. Moderator Elmar Paulke, Kommentator Uli Hebel, Experte Benny Lauth und Reporter Mario Rieker bilden heute das DAZN-Team.

Im Livestream zeigt DAZN das Bundesligaspiel ebenfalls. Den Livestream findet Ihr auch in der DAZN-App und auf der Webseite des Streamingdienstes

