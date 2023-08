VfL Bochum vs. BVB heute live, Übertragung: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Revierduell am zweiten Spieltag der Bundesliga! Der VfL Bochum empfängt am heutigen Samstag den BVB. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie übertragen wird.

Bochum vs. Borussia Dortmund - der zweite Spieltag der Bundesliga hat direkt ein packendes Revierduell im Angebot. Doch wo kann man die Partie eigentlich live sehen? Wir haben die Antworten.

VfL Bochum vs. BVB heute live, Übertragung: Bundesliga im TV und Livestream

Wie auch schon in der vergangenen Spielzeit laufen alle Samstagsspiele der Bundesligasaison 2023/24 live und exklusiv bei Sky. Dementsprechend gibt es auch keine andere Möglichkeit als den Pay-TV-Sender, um die Partie live zu verfolgen.

Ab 15.15 Uhr startet auf Kanal Sky Sport Bundesliga 2 (HD) die Übertragung des Einzelspiels, darüber hinaus könnt Ihr auch auf die Konferenz samt den Parallelspielen (Freiburg vs. Bremen, Köln vs. Wolfsburg, Darmstadt vs. Union und Heidenheim vs. Hoffenheim) zurückgreifen. Diese seht ihr wahlweise auf Sky Sport Top Event (HD) oder Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Als Kommentator ist Marcus Lindemann im Einsatz.

VfL Bochum vs. BVB heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

SPOX ist ebenfalls mit von der Partie. Wie zu allen anderen Bundesliga-Begegnungen biete wir auch bei Bochum vs. BVB einen kostenlosen und ausführlichen Liveticker an.

VfL Bochum vs. BVB heute live: Die Infos zur Partie

Spiel : VfL Bochum vs. Borussia Dortmund

: VfL Bochum vs. Borussia Dortmund Wettbewerb : Bundesliga

: Bundesliga Spieltag : 2

: 2 Datum : 26.08.2023

: 26.08.2023 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

: Vonovia-Ruhrstadion (Bochum) TV : Sky

: Stream : SkyGo, SkyGo, WOW

: Liveticker: SPOX

