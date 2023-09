VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Derbytime in der Bundesliga! Der VfB Stuttgart empfängt den SC Freiburg. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In der Bundesliga finden heute sechs Partien des 3. Spieltags statt. Eine davon bildet das Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg, das um 15.30 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart über die Bühne geht.

Früh in der Saison kommt es also zum Duell zwischen den Schwaben und den Breisgauern. Nachdem der VfB nach Ende des 1. Spieltags durch den 5:0-Sieg gegen den VfL Bochum für eine Woche Tabellenerster war, kehrte eine Runde später mit der 1:5-Pleite gegen RB Leipzig wieder Ernüchterung ein.

Freiburg hingegen gewann beide Spiele (gegen die TSG Hoffenheim und Werder Bremen), kann also die bessere Bilanz für sich beanspruchen - auch mit Blick in die Vergangenheit. Der letzte Stuttgarter Sieg über Freiburg in der Bundesliga gelang nämlich 2018.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV und Livestream

Um das Derby zwischen Stuttgart und Freiburg live verfolgen zu können, wird Zugang zu Sky benötigt. Dort wird neben dem Einzelspiel auch eine Konferenz mit den vier Parallelspielen angeboten. Die Übertragung des Einzelspiels erfolgt auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Jonas Friedrich wird dafür ab 15.15 Uhr als Kommentator eingesetzt.

Die Bundesliga-Konferenz bietet Sky bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) an.

Egal, ob Einzelspiel oder Konferenz - mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW lassen sich beide Übertragungen auch im Livestream öffnen.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

SPOX tickert die Partie zwischen Stuttgart und Freiburg live mit. Weiters wird auch ein Konferenz-Liveticker angeboten.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.

Hier geht es zum Liveticker der Bundesliga-Konferenz.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

