Union Berlin und der 1. FSV Mainz 05 bestreiten heute ihren Bundesliga-Auftakt. Ihr wollt wissen, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt? SPOX klärt auf.

Seit Freitag gilt die Bundesliga-Saison 2023/24 als eröffnet. Am heutigen Sonntag, den 20. August, steigen mit Union Berlin und dem 1. FSV Mainz 05 zwei weitere Mannschaften ins Geschehen ein, wenn sie um 15.30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei in Berlin um die ersten Meisterschaftspunkte kämpfen. Später, um 17.30 Uhr, schließen Eintracht Frankfurt und der SV Darmstadt 98 mit dem Hessen-Derby die erste Spielrunde ab.

Union Berlin vs. FSV Mainz 05 heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV und Livestream

Zur Partie Union Berlin gegen Mainz 05 gibt es heute keine Free-TV-Übertragung. Nachdem die Sonntagsspiele der Bundesliga allesamt bei DAZN gezeigt werden, kümmert sich der Streamingdienst auch um die Übertragung von Union gegen Mainz. Um 15 Uhr geht es los mit den Vorberichten, mit denen die Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen auf die Partie eingestimmt werden. Ab diesem Zeitpunkt ist folgendes Personal zu sehen und hören.

Moderatorin: Lena Cassel

Lena Cassel Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sascha Bigalke

Sascha Bigalke Reporter: Tobias Wahnschaffe

Wer Spiele der Bundesliga bei DAZN verfolgen möchte, kommt nicht um DAZN Unlimited herum. DAZN Unlimited ist eines von drei Abo-Paketen, die das "Netflix des Sports" seinen Kunden anbietet. Mit den Paketen Super Sports und World lassen sich zwar ebenfalls DAZN-Livestreams nutzen, jedoch nicht alle.

Union Berlin vs. FSV Mainz 05 heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Union Berlin vs. FSV Mainz 05 heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Union Berlin gegen Mainz 05 live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Union Berlin und dem FSV Mainz 05.

Union Berlin vs. FSV Mainz 05 heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Juranovic, Laidouni, Kral, Gosens - D. Fofana, Becker - K. Behrens

Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Juranovic, Laidouni, Kral, Gosens - D. Fofana, Becker - K. Behrens Mainz 05: Zentner - Bell, Kohr, Fernandes - da Costa, Barreiro, Stach, Caci - Onisiwo, J.-S. Lee - Ajorque

Union Berlin vs. FSV Mainz 05 heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Union Berlin vs. FSV Mainz 05

Union Berlin vs. FSV Mainz 05 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 1

1 Datum: 20. August 2023

20. August 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion an der Alten Försterei (Berlin)

Stadion an der Alten Försterei (Berlin) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 1. Spieltag