Zwei Spiele stehen in der Bundesliga am heutigen Sonntag noch auf dem Programm, unter anderem empfängt der FSV Mainz 05 zuhause Eintracht Frankfurt. Ihr braucht Infos zur Übertragung im TV, Livestream oder Liveticker? Hier bekommt Ihr sie!

Der 2. Spieltag in der Bundesliga ist fast vorbei, um 15.30 Uhr treffen heute allerdings noch Mainz 05 und Eintracht Frankfurt aufeinander. Gespielt wird in der Mewa Arena in Mainz.

Aber nun zum Wichtigsten: Wo könnt Ihr das Ganze im TV und Livestream verfolgen? Das erfahrt Ihr hier!

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Sonntag in der Bundesliga, das heißt, dass Ihr in Sachen Liveübertragung bei DAZN vorbeischauen müsst. Sowohl der lineare Sender DAZN1 als auch der Livestream geht um 15 Uhr mit der Vorberichterstattung live. Dieses Team ist vor Ort:

Moderator: Freddy Harder

Freddy Harder Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Jonas Hummels

Wenn ihr die höchste deutsche Spielklasse bei DAZN schauen möchtet, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Drei Pakete bietet der Dienst an: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Die Spiele der Bundesliga gibt's nur bei DAZN Unlimited.

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - WEITERE INFOS ZU DAZN

© getty Eintracht Frankfurt ist bei Mainz 05 zu Gast.

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt heute live im Liveticker

Alternativ könnt Ihr auch bei SPOX vorbeischauen. Wir tickern die Begegnung live mit.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt.

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz: Zentner - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Richter, Onisiwo - Ajorque

Zentner - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Richter, Onisiwo - Ajorque Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho - Buta, Skhiri, Max - Dina Ebimbe, M. Götze - Lindström - Kolo Muani

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Spiel : Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt

: Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb : Bundesliga

: Bundesliga Spieltag : 2

: 2 Datum : 27.08.2023

: 27.08.2023 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Mewa Arena (Mainz)

: Mewa Arena (Mainz) TV : DAZN1

: Stream : DAZN

: Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle