Borussia Mönchengladbach kriegt es heute im Rheinischen Derby mit Bayer Leverkusen zu tun. SPOX tickert die Partie live mit.

Gladbach vs. Leverkusen - Anpfiff: 18.30 Uhr Tore / Aufstellung Gladbach Omlin - Scally, Itakura, Friedrich, Wöber - Weigl, Honorat, Neuhaus, Ngoumou, Plea - Cvancara Aufstellung Leverkusen Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo, Hofmann, Wirtz - Boniface Gelbe Karten /

Gladbach vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Beide Teams starteten beide für sich spektakulär in die neue Saison. Gladbach holte in Augsburg trotz einer 3:1-Führung am Ende ein fast glückliches 4:4. Und Bayer unterstrich beim 3:2 gegen Leipzig die möglichen Ambitionen für die neue Spielzeit.

vor Beginn Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zur Vorwoche nur einen Wechsel, Friedrich übernimmt für Netz, der mit muskulären Problemen angeschlagen nicht im Kader ist.

vor Beginn Xabi Alonso sieht nach dem Sieg gegen Leipzig wenig Anlass und schickt die Elf der Vorwoche erneut ins Rennen.

vor Beginn Leverkusen ist mit dieser Startelf angereist: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Wirtz - Boniface.

vor Beginn Mönchengladbach beginnt wie folgt: Omlin - Scally, Itakura, Wöber, Friedrich - Weigl, Neuhaus - Honorat, Plea, Ngoumou - Cvancara.

vor Beginn Bereits am 2. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison geht es also zwischen den beiden Rivalen zur Sache. Dabei kommt es zum Wiedersehen zwischen Jonas Hofmann und seinem Ex-Klub. Der Außenspieler war im Sommer von den Fohlen nach Leverkusen gewechselt.

vor Beginn Um 18.30 Uhr geht es los, gespielt wird im Borussia-Park in Mönchengladbach.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Rheinischen Derbys zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen.

Gladbach vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky kümmert sich um die Übertragung im Pay-TV und im Livestream, der mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW freischaltbar ist. Um 17.30 Uhr startet auf den Sendern Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die Vorberichterstattung zum Spiel. Danach wird Wolff Fuss als Kommentator eingesetzt.

Gladbach vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im TV und Livestream - Offizielle Aufstellungen

Gladbach: Omlin - Scally, Itakura, Friedrich, Wöber - Weigl, Honorat, Neuhaus, Ngoumou, Plea - Cvancara

Scally, Itakura, Friedrich, Wöber - Weigl, Honorat, Neuhaus, Ngoumou, Plea - Cvancara Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo, Hofmann, Wirtz - Boniface

Bundesliga: Die Tabelle am 2. Spieltag

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 1 1 0 0 4:0 4 3 2 RB Leipzig 2 1 0 1 7:4 3 3 3 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 4:1 3 3 4 VfL Wolfsburg 1 1 0 0 2:0 2 3 5 VfB Stuttgart 2 1 0 1 6:5 1 3 6 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 3:2 1 3 7 SC Freiburg 1 1 0 0 2:1 1 3 8 Borussia Dortmund 1 1 0 0 1:0 1 3 8 Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 1:0 1 3 10 Bor. Mönchengladbach 1 0 1 0 4:4 0 1 10 FC Augsburg 1 0 1 0 4:4 0 1 12 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 1:2 -1 0 13 1. FC Köln 1 0 0 1 0:1 -1 0 13 SV Darmstadt 98 1 0 0 1 0:1 -1 0 15 1. FC Heidenheim 1846 1 0 0 1 0:2 -2 0 16 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 1:4 -3 0 17 SV Werder Bremen 1 0 0 1 0:4 -4 0 18 VfL Bochum 1 0 0 1 0:5 -5 0

