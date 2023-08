FC Bayern - Konrad Laimer profitiert von Wechsel von Yann Sommer: Neuzugang erhält legendäre Rückennummer

Konrad Laimer hat nur wenige Wochen nach seiner Ankunft beim FC Bayern München eine neue Rückennummer erhalten. Statt mit der 24 wird der defensive Mittelfeldspieler ab sofort mit der Rückennummer 27 auflaufen. Diese hatte Laimer bereits bei seinen vorherigen Stationen Red Bull Salzburg und RB Leipzig getragen.

Die Nummer 27 war nach dem Wechsel von Keeper Yann Sommer zu Inter Mailand freigeworden. Laimer erklärt seine Verbindung zu der Zahl auf der Klub-Website wie folgt: "Die 27 hatte ich bereits in Salzburg und in Leipzig. Dazu kommt, dass ich am 27. Mai Geburtstag habe", wird der österreichische Nationalspieler, der ablösefrei von RB kam, auf der Bayern-Website zitiert.

Vor Yann Sommer gehörte die 27 einer wahren Vereins-Ikone des FC Bayern München, Laimers Landsmann David Alaba. Der Verteidiger trug die 27 während all seiner Jahre in München, bei Real Madrid läuft Alaba dagegen mit der Rückennummer 4 auf, die zuvor Sergio Ramos trug.

Laimer ist die Historie seiner Rückennummer beim FC Bayern durchaus bewusst. "Ich werde die 27 in Ehren halten, es sind große Fußstapfen. Ich bin happy, dass ich diese Nummer habe", wird er bei fcbayern.com zitiert.