BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln im TV und Livestream?

Im heutigen Topspiel treffen Borussia Dortmund und der 1. FC Köln aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Livestream übertragen wird.

Heute steht das erste Topspiel der neuen Bundesliga-Saison an, wenn Borussia Dortmund und der 1. FC Köln gegeneinander spielen. Das Spiel findet heute Abend um 18:30 Uhr statt.

Der BVB hat mit Emre Can einen neuen Kapitän gefunden und möchte wieder vorne angreifen. Dafür haben sie sich unter anderem mit Marcel Sabitzer, Ramy Bensebaini und Nationalspieler Felix Nmecha verstärkt.

Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr bei SPOX.

In Köln verlor man mit Jonas Hector (Karriereende) und Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) zwei wichtige Säulen in der Mannschaft und hat mit dem Österreicher Florian Kainz einen neuen Kapitän.

© getty

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln im TV?

Leider wird das Bundesliga-Duell nicht im Free-TV ausgestrahlt. Jedoch überträgt der Pay-TV Sender Sky das Match. Die Begegnung wird um 18:30 Uhr angepfiffen und bei Sky Sport Bundesliga im TV zu sehen sein.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln im Livestream?

Ihr mögt es lieber online? Kein Problem! Denn Sky verfügt via WOW TV und Sky Go über zwei Livestream-Angebote, die das Spiel in voller Länge ausstrahlen.

BVB heute live im Free-TV: Die Eckdaten zum Match

Anpfiff: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Heimteam: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga

Übertragung im Livestream: WOW TV und Sky Go

BVB heute live im Free-TV: Der 1. Spieltag der Bundesliga in der Übersicht