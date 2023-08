Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Heute findet bereits um 15:30 Uhr ein absolutes Top-Match statt, wenn Bayer Leverkusen auf RB Leipzig trifft. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Begegnung im Free-TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Die Bundesliga geht schon in ihre 61. Spielzeit und auch dieses Jahr stellt sich die Frage: Wer kann die Bayern schlagen und deutscher Meister werden? Zwei Anwärter dafür spielen bereits am 1. Spieltag gegeneinander. Bayer Leverkusen trifft heute auf RB Leipzig.

Die Werkself aus Leverkusen hat mit Moussa Diaby (für 55 Mio. Euro zu Aston Villa) einen ihrer größten Leistungsträger verloren, aber im Gegenzug auch ordentlich eingekauft. Granit Xhaka soll der Mannschaft die benötigte Stabilität im Mittelfeld geben und mit Alejandro Grimaldo haben sich die Leverkusener einen international erfahrenen Linksverteidiger geholt. Außerdem kam Stürmer Victor Boniface, von dem ausgerechnet Köln-Trainer Baumgart vollends begeistert ist.

Auch in Leipzig war so einiges auf dem Transfermarkt los: Sie verkauften Josko Gvardiol an Manchester City und machten ihn zum teuersten Verteidiger allerzeiten. Zudem verließ Szoboszlai den Klub in Richtung Liverpool und Torschützenkönig Christopher Nkunku spielt nun beim FC Chelsea. Auf Zugangsseite kauften die Sachsen aber (unter anderem) mit Xavi Simons, Lois Openda und Christoph Baumgartner mehr als ordentlich ein.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV

Leider wird das Spiel der beiden deutschen Top-Klubs nicht im frei empfangbaren TV laufen. Allerdings wird der Pay-TV Anbieter Sky die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga ausstrahlen. Der Anpffif wird um 15:30 Uhr ertönen.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Bundesliga im Livestream

Und gibt es online eine kostenfreie Variante? Leider nein. Aber auch hier bietet Sky via WOW TV und Sky Go zwei weitere Optionen an, sich das Match per Livestream anszuschauen.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Ihr wollt keine Szene verpassen und immer auf dem Laufenden bleiben? Dann seid Ihr bei uns genau richtig. SPOX bietet nämlich einen Liveticker dieser Begegnung an.

Hier kommt Ihr zum Liveticker.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 15:30 Uhr

15:30 Uhr Heim: Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen Auswärts: RB Leipzig

RB Leipzig Liveticker bei: SPOX

Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga

Übertragung im Livestream: WOW TV und Sky Go

