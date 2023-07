Testspiele der Bundesligisten und Zweitligisten am 15. Juli: Schalke 04 feiert Kantersieg - Freiburgs Günter erleidet Armbruch

Der HSV kam bei einem Testspiel in Österreich unter die Räder, während Schalke 04 einen Kantersieg über Podolski-Klub Gornik Zabrze feiert. Der SC Freiburg hat eine Verletzung zu beklagen. Die Testspiele der deutschen Bundes- und Zweitligisten am 15. Juli im Überblick.

Die Testspiele der Bundesligisten am 15. Juli im Überblick:

Testspiele: Schalke schlägt Poldi-Klub deutlich

Zweitligist Schalke 04 hat zum Abschluss des Trainingslagers ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze um Rio-Weltmeister Lukas Podolski gewann der Bundesliga-Absteiger im österreichischen Mittersill mit 5:0 (2:0).

Kenan Karaman (13.), Blendi Idrizi (32.), Neuzugang Bryan Laasme (67.), U17-Europameister Assan Ouedraogo (79.) und Soichiro Kozuki (89.) erzielten die Treffer für S04. Bei den Polen stand Podolski in der Startformation.

Testspiele: Freiburg verliert Christian Günter mit Armbruch

Christian Günter vom SC Freiburg hat im Testspiel gegen die Grasshoppers Zürich (6:1) den rechten Unterarm gebrochen. Das bestätigte Trainer Christian Streich nach Abpfiff: "Christian hat sich den Arm gebrochen und soll noch heute operiert werden, die Ärzte kümmern sich um ihn. Wir wissen allerdings noch nicht, ob es sich um einen glatten Bruch handelt oder nicht. Wir hoffen es sehr, weil man dann Platten einsetzen könnte." Der Klub bestätigte den Eingriff noch am Abend via Twitter.

Wie lange er ausfallen wird, ist noch offen. Streich: "Wenn es ein glatter Bruch ist, wäre es nicht allzu schlimm. Natürlich ist es auch so nicht gut, aber es wäre kein Kreuzbandriss."

Das Ergebnis war am Ende nur Nebensache. Für die Breisgauer trafen Merlin Röhl (34.) und Nicolas Höfler (38.) in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit standen fast nur noch U23-Spieler auf dem Platz, die weiteren Tore erzielten Davino Knappe (53), Maximilian Breunig (66.), Jihan Lee (70.) und Noah Darvich (90.+3). Den Ehrentreffer für die Grashoppers markierte Filipe De Carvalho (63.).

Testspiele: Gladbach bei Seoane-Debüt mit Luft nach oben

Borussia Mönchengladbach hat bei der Premiere seines neuen Trainers Gerardo Seoane noch nicht überzeugt. Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung kam der fünfmalige deutsche Meister am Samstag nicht über ein 1:1 (0:1) beim Regionalliga-Aufsteiger FC Wegberg-Beeck hinaus.

Vor 3000 Zuschauern erzielte der vom Bundesliga-Absteiger Hertha BSC gekommene Linksverteidiger Lukas Ullrich das einzige Gladbacher Tor. Die Zugänge Franck Honorat (Stade Brest) und Tomas Cvancara (Sparta Prag) waren noch nicht dabei.

Testspiele: Union unterliegt ungarischem Pokalsieger

Union Berlin hat sein zweites Testspiel in diesem Sommer gegen den ungarischen Pokalsieger Zalaegerszegi TE FC 2:3 (1:2) verloren. Dabei ging ZTE FC bereits in der ersten Minute durch einen Treffer von Máté Sajbán in Führung. Sajban erhöhte später auf 2:0 (28.). Kurz vor der Pause verkürzte Unions Mikkel Kaufmann (45.) auf 1:2, doch direkt nach der Halbzeit stellte Meshack Ubochioma (47.) den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Brenden Aaronson, der Mitte der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, sorgte schließlich für den 2:3-Endstand aus Sicht der Eisernen.

Trainer Urs Fischer zog anschließend ein nüchternes Fazit: "In der ersten Halbzeit haben wir einfach zu viele Fehler gemacht und den Ball zu oft verloren. In den zweiten Durchgang sind wir zwar besser gestartet, aber machen dann wieder einen Fehler. Dann steht es 3:1 und wir haben gesehen, dass der Gegner schon fast bereit ist, in die Spielzeit zu starten."

Testspiele: Zu viel Pyrotechnik - Augsburg-Test abgebrochen

Der Test der Fußball-Bundesligisten FC Augsburg gegen Besiktas Istanbul ist nach nur 76 Minuten im österreichischen Kufstein abgebrochen worden. Beim Stand von 1:1 (0:1) bat der Schiedsrichter die beiden Mannschaften in die Kabine, nachdem die türkischen Anhänger zum wiederholten Male Pyrotechnik gezündet und Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geschossen hatten.

Besiktas ging in Halbzeit eins durch Jackson Muleka (41.) in Führung. In der 47. Minute sorgten die Istanbul-Fans dann bereits für eine erste Unterbrechung, nach einer kurzen Pause erzielte der Franzose Irvin Cardona (58.) den Augsburger Ausgleich. Wenig später zündelten die Türken wieder, es folgte das frühe Ende der Begegnung.

Testspiele: Bochum verliert Test in Verl

Der VfL Bochum hat im zweiten Test der Saisonvorbereitung eine überraschende Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch unterlag beim Drittligisten SC Verl mit 1:3 (1:1). Iwan Ordez (4.) brachte den VfL in Führung, Maximilian Wolfram (39.), Robin Friedrich (82.) und Barne Pernot (89.) drehten das Spiel für den Gastgeber.

Für die Bochumer geht es am Freitag mit dem Test beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf weiter, zwei Tage später reist der VfL ins Trainingslager nach Südtirol (23. bis 30.). Den Pflichtspiel-Auftakt bestreitet der Bundesligist am 12. August in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld (18.00 Uhr).

Testspiele: HSV kassiert 1:4-Klatsche gegen Red Bull Salzburg

Der HSV hat sein zweites Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers in Kitzbühel/Österreich gegen Red Bull Salzburg mit 1:4 (1:3) verloren. Immanuel Pherai erzielte dabei den Ehrentreffer der Hamburger zum 1:3 (30.). Für den österreichischen Meister trafen Karim Konate (8.), Dennis Hadzikadunic (13./ET), Amankwah Forson (23.) und Dorgeles Nene (55.).

Nach der Pause hatten die Hanseaten noch ein paar Chancen auf weitere Tore, ehe beide Mannschaften der Trainingsbelastung der vergangenen Tage Tribut zollen mussten und das Niveau in der Schlussphase merklich sank.

Testspiel: Mit Skhiri-Tor - Frankfurt gewinnt ersten Test

Eintracht Frankfurt hat mit zahlreichen Debütanten auf und neben dem Platz den ersten Test der Vorbereitung locker gewonnen. Die SGE siegte am Samstag beim benachbarten Gruppenligisten FSV Braunfels mit 15:1 (5:1). Trainer Dino Toppmöller feierte seinen Einstand an der Seitenlinie, die Neuzugänge Ellyes Skhiri, Robin Koch und Hugo Larsson spielten jeweils eine Halbzeit.

Der Tunesier Skhiri, dessen Vertrag beim Liga-Konkurrenten 1. FC Köln ausgelaufen war, reihte sich gleich in die lange Liste der Torschützen ein (62.). Viererpacker Paxten Aaronson (54./66./79./87.), Igor Matanovic (7./37.), Jens Petter Hauge (11./45.), Ragnar Ache (59./83.), Eric Dina Ebimbe (70./90.+1), Timothy Chandler (15.) und Christopher Lenz (75., Foulelfmeter) erzielten die weiteren Treffer der Frankfurter.