Die Saisonvorbereitung des FC Bayern geht in die nächste Phase. Am Montag machten sich die Spieler des FCB auf den Weg nach Asien. Doch wer ist auf der Reise eigentlich dabei und wer fehlt? SPOX klärt auf.

Nach dem Trainingslager ist vor dem Trainingslager könnte man aktuell beim FC Bayern sagen. Noch bis Samstag gastierte der Rekordmeister auf den Sportanlagen am Tegernsee, nun zieht es den Tross bereits zum nächsten Tourstopp.

Vom 24. Juli bis zum 3. August steht für die Bayern die Asienreise auf dem Programm. Ihren ersten Halt machen Kimmich und Co. in der japanischen Hauptstadt Tokio. Hier steht unter anderem ein Testspiel gegen Champions League-Nemesis Manchester City auf dem Plan. Im Anschluss reist der FCB weiter nach Singapur, wo es zu einem Aufeinandertreffen mit dem FC Liverpool und Jürgen Klopp kommen soll.

Aufgrund der verschiedenen Testspiele, aber auch wegen der schieren Länge des Trainingslagers ist der Aufenthalt in Asien von großer Bedeutung für die Bayern. Nur wenige Tage nach Ende der Tour steht schließlich bereits das erste Pflichtspiel an (Supercup-Finale vs. Leipzig). Umso enttäuschender, dass einige Leistungsträger nicht Teil der Reise sein können. Im Folgenden findet Ihr eine Übersicht aller Spieler, die den Weg angetreten sind.

© imago images Alexander Nübel steht kurz vor dem Wechsel zum VfB Stuttgart. Der Torwart ist die Asientour nicht angetreten.

FC Bayern München: Kader des FCB bei der Asienreise

Auf ihrer Asienreise werden die Münchner auf vier Spieler verzichten müssen. Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) und Thomas Müller (Hüftprobleme) verbleiben an der Säbener Straße um ihrem Aufbautraining nachgehen zu können.

Darüber hinaus muss Trainer Thomas Tuchel auf Neuzugang Raphael Guerreiro verzichten. Der Defensiv-Allrounder hatte sich im Trainingslager am Tegernsee einen Muskelbündelriss zugezogen. Eine Rückkehr bis zum Saisonstart ist fraglich.

Ebenfalls nicht Teil des Kaders ist Marcel Sabitzer. Der 29-Jährige wird mit einem Wechsel zu Bundesligakonkurrenten Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Laut Sky befand sich Sabitzer zum Zeitpunkt der Abreise nach Asien bereits auf dem Weg zum BVB. Eine Verkündung des Wechsels steht offenbar kurz bevor.

Auch Alexander Nübel sitzt nicht im Flieger nach Asien. Sein Wechsel zum VfB Stuttgart befindet sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf der Zielgerade.

Position Spieler Tor Yann Sommer Tor Sven Ulreich Abwehr Matthijs de Ligt Abwehr Dayot Upamecano Abwehr Minjae Kim Abwehr Alphonso Davies Abwehr Benjamin Pavard Abwehr Noussair Mazraoui Abwehr Josip Stanisic Abwehr Bouna Sarr Mittelfeld Joshua Kimmich Mittelfeld Leon Goretzka Mittelfeld Ryan Gravenberch Mittelfeld Konrad Laimer Mittelfeld Jamal Musiala Mittelfeld Paul Wanner Angriff Kingsley Coman Angriff Sadio Mané Angriff Leroy Sané Angriff Serge Gnabry Angriff Mathys Tel Angriff Eric-Maxim Choupo-Moting

FC Bayern München: Die wichtigsten Termine der Vorbereitung des FCB