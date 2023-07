BVB: Bayern Münchens Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer soll Vizemeister zugesagt haben

Marcel Sabitzer verlässt den FC Bayern nach seiner Leihe zu Manchester United nun angeblich endgültig. Es geht für ihn wohl zum BVB. Die Einigung der Vereine steht noch aus.

Marcel Sabitzer vom FC Bayern München hat angeblich Borussia Dortmund eine Wechsel-Zusage gegeben. Das berichtet die Bild. Demnach stimmte der Österreicher dem Transfer zum BVB trotz Angeboten aus Italien und England zu.

Sabitzer war in der Rückrunde der vergangenen Saison an Manchester United ausgeliehen. Die Red Devils entschieden sich allerdings gegen eine feste Verpflichtung des Mittelfeldspielers, sodass der zum FC Bayern zurückkehren musste.

Dem 29-Jährigen wurden schlechte Chancen eingeräumt, bei Trainer Thomas Tuchel regelmäßig zum Einsatz zu kommen, da die Münchner in der Zentrale mit Spielern wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch und Konrad Laimer bestens besetzt sind. Außerdem sind die Bayern auf der Suche nach einem defemsiven Abräumer. Die Bayern sollen für Sabitzer rund 15 Millionen Euro Ablöse fordern.

FCB: Teamkollege wünscht Marcel Sabitzer viel Glück

"Wenn er zu Borussia Dortmund geht, dann viel Spaß und viel Glück. Das ist das einzige, was ich sagen kann", sagte Bayerns Innenverteidiger Matthijs de Ligt der Bild am Rande der Teampräsentation am Sonntag.

Sabitzer wechselte 2014 von Rapid Wien zu RB Leipzig. Dort spielte er bis 2021, als ihn der FC Bayern für 15 Millionen Euro nach München holte. Der 71-malige Nationalspieler Österreichs kam in der vergangenen Saison in der Hinrunde nur auf sieben Startelf-Einsätze in der Bundesliga. Daraufhin wurde er zu Manchester United verliehen, wo er elf Partien in der Premier League absolvierte.