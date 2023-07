Zur Vorbereitung für die kommende Bundesliga-Saison tritt Bayer 04 Leverkusen am heutigen Freitag gegen den SC Paderborn an. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live mitverfolgen könnt.

Für Leverkusen steht das erste Testspiel der Spielzeit 2023/24 an. Am 21. Juli 2023 rollt um 17.30 Uhr der Ball in der IMS Arena in Velbert, wenn die Werkself auf den Zweitligisten Paderborn trifft.

Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Eine Übertragung im TV wird es leider nicht geben. Stattdessen wird Bayer 04 Leverkusen das Spiel gegen den SC Paderborn auf den vereinseigenen Kanälen ausstrahlen.

Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn heute live: Die Daten zum Spiel

Spiel : Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn

: Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn Ort : IMS Arena, Velbert

: IMS Arena, Velbert Datum : 21.07.2023

: 21.07.2023 Uhrzeit : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel TV-Übertragung : /

: / Livestream: YouTube

Bayer Leverkusen: Der Terminplan in der Vorbereitung