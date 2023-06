BVB, News und Gerüchte: Angebliche Transferliste aufgetaucht - Borussia Dortmund will Felix Nmecha "unbedingt"

Borussia Dortmund ist offenbar an noch einigen Spielern interessiert, ein Transfer Felix Nmecha soll dabei unter anderem Priorität genießen. Außerdem gibt es neue Informationen zur Saisoneröffnung. Alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, Gerüchte: Borussia Dortmund will Felix Nmecha "unbedingt"

Ein weiterer Name, der auf der Transferliste der Bild auftaucht, ist der vom deutschen Nationalspieler Felix Nmecha. Um die 15 bis 20 Millionen Euro soll der 22-Jährige vom VfL Wolfsburg kosten.

Laut Sky befinden sich die Dortmunder in Gesprächen über einen Wechsel des Mittelfeldspielers, der BVB soll ihn nach den Informationen von Transferexperte Florian Plettenberg "unbedingt verpflichten" wollen.

Nmecha hatte in dieser Saison bei Wolfsburg seinen Durchbruch und feierte zudem sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. In 32 Spielen für die Grün-Weißen kommt Nmecha auf drei Tore und sechs Vorlagen, auch Newcastle soll sein Interesse bekundet haben.

Die Gerüchte über eine Verpflichtung von Nmecha hatte zuletzt ein Sturm der Entrüstung bei den BVB-Fans ausgelöst, da dieser mit mehreren umstrittenen Posts bei Social Media für Aufruhr gesorgt hatte.