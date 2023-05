BVB: Borussia Dortmund fast ohne Personalsorgen - Edin Terzic für Trainer-Challenge

Borussia Dortmund hat vor dem Saisonfinale der Bundesliga im Gegensatz zu Bayern München fast keine Personalprobleme mehr. "Es sieht ganz gut aus, wir haben teilweise mit 26 Jungs trainiert", berichtete Trainer Edin Terzic am Freitag vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 17.30 Uhr).

Einzige "Fragezeichen" seien derzeit Raphael Guerreiro (Schlag auf die Wade) und Nico Schlotterbeck, der zuletzt nur Teile des Trainings absolviert hatte. "Bei den beiden müssen wir noch abwarten", sagte Terzic.

Im engen Titelrennen zählen für den BVB nur noch Siege. "Es geht darum, den Druck aufrechtzuerhalten", betonte Terzic, "wir haben es nicht mehr komplett in der eigenen Hand, aber wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, indem wir die letzten vier Spiele mit einem Sieg beenden. Wir müssen den Fokus komplett auf uns richten." Der FC Bayern liegt in der Tabelle einen Punkt vorne.

Terzic äußerte sich auch zu den Gerüchten aus Spanien um einen Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid: "Mal kommt die Nachricht aus Frankreich, mal aus England, jetzt aus Spanien. Damit haben wir in den letzten Jahren viel Erfahrung gemacht. Jude kommt jeden Tag hierhin und will Deutscher Meister werden. Ich habe kein einziges Mal von ihm gehört, dass er sich mit einem anderen Verein beschäftigt. Wir beschäftigen uns damit, wie wir ihn besser machen können und wie er uns als Mannschaft besser machen kann. Das ist das einzige Thema, das ich mit ihm habe."

Terzic hat sich zudem in die Riege der Unterstützer einer "Challenge"-Lösung für den Videobeweis im Fußball eingereiht. "Ich bin dafür, dass man alles versucht, den Sport, den wir so lieben, gerechter zu machen", sagte er. "Wenn es das ist, was uns hilft, sollte man definitiv darüber nachdenken. Das würde uns Trainern gefallen."

Das Thema hatte durch das Spiel des BVB beim Abstiegskandidaten VfL Bochum (1:1) in der vergangenen Woche neuen Schwung bekommen. Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte ein klares Foul von Danilo Soares an BVB-Nationalspieler Karim Adeyemi im Strafraum falsch bewertet, wie er später einräumte. Der Video-Assistent korrigierte ihn nicht und forderte ihn auch nicht auf, sich die Szene noch einmal anzusehen.

Hätte es die Trainer-Challenge in diesem Spiel gegeben, sagte Terzic mit einem Augenzwinkern, dann "hätte ich auf jeden Fall davon Gebrauch gemacht".