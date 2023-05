Am letzten Spieltag der Bundesliga wird es im Abstiegskampf heiß hergehen, der VfL Bochum ist mittendrin. Wir werfen für Euch einen Blick auf die verschiedenen Szenarien, die dem Ruhrpottklub den Klassenerhalt bescheren würden.

Am 34. Spieltag könnte es in der Bundesliga kaum spannender hergehen, fast alle Entscheidungen im Rennen um die Meisterschaft, Champions League, Europa League und gegen den Abstieg stehen noch aus.

Im Abstiegskampf sind realistischerweise noch vier Teams involviert: das sind neben dem VfL Bochum auch der FC Augsburg, der VfB Stuttgart und der FC Schalke 04. Hertha BSC ist bereits sicher in Liga zwei, Hoffenheim könnte nur noch rechnerisch auf den Relegationsplatz abrutschen.

Der VfL bekommt es am Samstag mit Bayer 04 Leverkusen zu tun. Aber was genau müsste passieren, um die Klasse zu halten? Und wann würde Bochum in der Relegation oder der 2. Bundesliga landen? Das erfahrt Ihr hier.

Bundesliga, Abstiegskampf: Das untere Tabellendrittel am 34. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte 13 1899 Hoffenheim 33 10 5 18 47:56 -9 35 14 FC Augsburg 33 9 7 17 42:61 -19 34 15 VfB Stuttgart 33 7 11 15 44:56 -12 32 16 VfL Bochum 33 9 5 19 37:72 -35 32 17 FC Schalke 04 33 7 10 16 33:67 -34 31 18 Hertha BSC 33 6 8 19 40:68 -28 26

VfL Bochum, Szenarien: So schafft Bochum den Klassenerhalt

Zunächst werfen wir einen Blick auf die bestmöglichen Szenarien für den Ruhrpottklub. Der VfL Bochum hat den Klassenerhalt sicher, wenn...

... Bochum gewinnt und der FC Augsburg verliert,...

... Bochum gewinnt und der VfB Stuttgart nicht gewinnt,...

... Bochum remis spielt und der VfB Stuttgart verliert, während der FC Schalke nicht gewinnt.

© getty Das Team von Thomas Letsch sitzt aktuell auf dem Relegationsplatz.

VfL Bochum, Szenarien: So landet Bochum in der Relegation

Nicht unwahrscheinlich ist auch, dass der VfL auf dem Relegationsplatz landet. Der VfL Bochum muss in die Relegation, wenn...

... Bochum gewinnt und der VfB Stuttgart gewinnt, während der FC Augsburg nicht verliert,...

... Bochum remis spielt und der FC Schalke nicht gewinnt, während der VfB Stuttgart nicht verliert,...

... Bochum remis spielt und der FC Schalke gewinnt, während der VfB Stuttgart verliert,...

... Bochum verliert und der FC Schalke verliert.

VfL Bochum, Szenarien: So steigt Bochum ab

Zu guter Letzt noch die schlechtmöglichsten Ergebnisse. Der VfL Bochum steigt ab, wenn...

... Bochum remis spielt und der VfB Stuttgart nicht verliert, während der FC Schalke gewinnt,...

... Bochum verliert und der FC Schalke nicht verliert.

Bundesliga: Das Restprogramm von Augsburg, Stuttgart, Bochum und Schalke