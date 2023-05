In der Bundesliga versucht der VfB Stuttgart gegen Mainz 05 heute, wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Ob die Schwaben das schaffen? In unserem Liveticker bekommt Ihr die Antwort!

Für Mainz 05 geht es nicht mehr um viel, der VfB steht mit dem Rücken zur Wand. Wir tickern das Duell am vorletzten Spieltag hier live mit.

Mainz 05 vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die Gäste steht heute viel auf dem Spiel, mit ein paar Punkten könnte Stuttgart sich noch in die Relegation oder gar an das rettende Ufer schaffen. Die Voraussetzungen dafür sind - zumindest auf dem Papier - nicht die schlechtesten: Mainz 05 hat nämlich einen Platz im Mittelfeld sicher und muss sich tabellarisch weder nach unten noch nach oben groß Gedanken machen. Mit etwas Schützenhilfe ist ein Platz in Europa allerdings noch möglich. Das Hinspiel endete 1:1. Eine Stunde vor dem Anpfiff melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück!

Vor Beginn: Spielstätte ist am heutigen Sonntag die Mewa Arena in Mainz, Schiedsrichter Sven Jablonski wird die Partie dort um 15.30 Uhr anpfeifen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Mainz 05 und dem VfB Stuttgart.

© getty Im Hinspiel trennten sich Stuttgart und Mainz 1:1.

Bundesliga, Mainz 05 vs. VfB Stuttgart: Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz: Zentner - Fernandes, Bell, Caci - da Costa, Kohr, Barreiro, Aaron - J.-S. Lee, Onisiwo - Ajorque

Zentner - Fernandes, Bell, Caci - da Costa, Kohr, Barreiro, Aaron - J.-S. Lee, Onisiwo - Ajorque Stuttgart: Bredlow - Anton, Zagadou, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa - Tiago Tomas, Silas - Guirassy

Mainz 05 vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wenn Ihr das Spiel live und in Farbe sehen wollt, habt Ihr eine Option: DAZN. Der Countdown geht schon eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel, also um 14.45 Uhr, los, folgende Besetzung ist für Euch geplant:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Expertin: Almuth Schult

