Christoph Daum liegt auf der Intensivstation: Sorgen um Trainer-Legende

Die Sorgen um die an Krebs erkrankte Trainer-Legende Christoph Daum wachsen. "Ich liege in New York im Krankenhaus auf der Intensivstation", teilte der 69-Jährige gegenüber RTL mit.

Der Kölner Privatsender hatte den früheren Bundesliga-Coach wegen eines Interviews angefragt, woraufhin dieser erklärt habe: "Mit mir ist vorerst nicht zu rechnen."

Daum hatte seine Erkrankung im Oktober 2022 öffentlich gemacht. Ende April hatte er noch über seinen Kampf gegen den Krebs gesprochen.

"Früher musste ich eine andere Mannschaft bekämpfen, jetzt ist es die Krankheit. So wie ich jedes Spiel gewinnen wollte, will ich auch diesen Kampf gewinnen. Solche Veranstaltungen und Auftritte wie heute, die geben mir Mut und Zuversicht, dass ich auf dem richtigen Weg bin", sagte er im Sport1-Doppelpass.

Daums größter Erfolg liegt knapp über 20 Jahre zurück, als er mit dem VfB Stuttgart 1992 die Deutsche Meisterschaft gewann. Außerdem staubte er in der Türkei mehrere Titel ab.

Als Coach von Besiktas Istanbul holte er den Pokal und die Meisterschaft, letzteres gelang Daum auch zweimal mit Fenerbahce Istanbul. Mit der Austria aus Wien gewann er 2003 das Double.