BVB - Sébastien Haller nach seinem Comeback: Längst auch Bonus für Borussia Dortmund

Seitdem Sébastien Haller von seiner Hodenkrebs-Diagnose geheilt ist, hat er sich bei Borussia Dortmund nach und nach verbessert. Der Wert des 28-Jährigen für den BVB lässt sich aktuell jedoch nicht zuvorderst an seinen Toren ablesen.

Noch drei Spiele, dann ist auch für Sébastien Haller eine denkwürdige Saison vorbei. Wobei man diskutieren könnte, ob das Fußballjahr für ihn mit dem Wort "denkwürdig" korrekt umschrieben ist. Zur schockierenden Hodenkrebs-Diagnose vom vergangenen Juli passt das eher nur bedingt. Dennoch: Ja, Hallers erste Spielzeit bei Borussia Dortmund ist genau deshalb denkwürdig, weil er diese Krankheit besiegte. Weil er 2023 bis auf eine Partie, die er wegen Knieproblemen aussetzen musste (im Pokal in Leipzig) wieder regelmäßig auf dem Platz stand. Und weil er seit seinem Comeback einen enormen Anteil am Aufschwung des BVB hat. Der lässt sich allerdings nicht ausschließlich an der für einen Stürmer wichtigsten Statistik ablesen - wenngleich der 28-Jährige auch in dieser Hinsicht immer bessere Werte aufweist. Fünf Tore und drei Vorlagen stehen für ihn in 16 Bundesligaspielen zu Buche, das bedeutet eine Torbeteiligung in jedem zweiten Spiel und in fast jedem dritten ein Treffer. Allein vier dieser Buden und zwei Assists gelangen Haller in den vergangenen sieben Partien. Im Schnitt ist er somit alle 122 Minuten an einem Tor beteiligt, nur drei Mittelstürmer sind besser (Bremens Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug mit 118 und 120 sowie Stuttgarts Serhou Guirassy mit 121). Zieht man Elfmetertreffer ab, steht Haller im laufenden Jahr hinter Ducksch (11) mit acht direkten Torbeteiligungen auf Platz zwei aller Mittelstürmer der Bundesliga. Und dies, obwohl er aufgrund der Nachwehen seiner Erkrankung durchschnittlich lediglich rund 60 Minuten pro Partie auf Feld steht. Durchgespielt hat er noch nie, die meisten Spielminuten bekam er beim 2:2 auf Schalke (80).

© imago images BVB: Hallers großer Wert lässt sich nicht an Toren ablesen Vor ein paar Wochen sagte BVB-Trainer Edin Terzic, bei Haller falle die Entscheidung über die Dauer eines Einsatzes stets "zwischen Frische und Spielpraxis". Er ließ den Ivorer schließlich aber in 15 seiner bislang 19 Pflichtspiele für Dortmund von Beginn an auflaufen, denn "Sébastien kann sich nur auf dem Platz an seine Topform herankämpfen". Dies tat Haller nach und nach, was aufgrund seiner Vorgeschichte umso bemerkenswerter ist. Zwischenzeitlich war bereits erste leise Kritik an seiner geringen Torausbeute aufgekommen. In seinen ersten zwölf Pflichtspielen standen nur ein Tor und eine Vorlage zu Buche. "Wenn man denkt, dass nach nur drei Wochen alles, was sechs Monate zuvor war, einfach so vergessen ist, wäre das ein Riesenfehler", trat Haller diesen Vorwürfen entgegen. "Ich bin glücklich, dass ich überhaupt hier bin und spiele. Das ist alles Bonus für mich." Längst ist der Bonus nicht nur für ihn, sondern auch für den BVB sichtbar. Dazu muss man jedoch abseits der genannten Zahlen blicken, denn Hallers großer Wert für die Westfalen lässt sich aktuell nicht zuvorderst an den Toren ablesen.

© getty BVB: Sébastien Hallers Präsenz hilft Malen und Adeyemi Der Neuzugang beweist regelmäßig seine großen Stärken als stets anspielbarer Ziel- und Wandspieler. Dank seiner guten Laufwege, die Räume öffnen, weil sie Gegenspieler binden, hilft er Dortmunds teils weiterhin bestehenden spielerischen Problemen. Mit Haller in der Sturmspitze bekommt der BVB Zeit zum Aufrücken und Platz für schnelle Spieler wie Karim Adeyemi und Donyell Malen, die in die von Haller gerissenen Löcher hineinstoßen. Nicht zufällig drehen diese beiden Spieler im neuen Jahr auf - Hallers Präsenz hat ihnen eindeutig zum Aufschwung verholfen. Dieser Aspekt wird von zweierlei Daten unterstrichen: Haller gewann 52 Prozent seiner Kopfballduelle, was unter allen zentralen Stürmern mit mindestens 500 Einsatzminuten 2023 nur von fünf Spielern überboten wird. Noch besser schneidet der Nationalspieler bei den erfolgreichen Ablagen ab, also bei Pässen zurück in den Lauf eines Mitspielers nach einer Ballannahme mit dem Rücken zum Tor. Hallers Wert von 2,2 Ablagen pro 90 Minuten toppt von den Mittelstürmer-Kollegen nur der Mainzer Ludovic Ajorque (2,3). Für die Statik des Dortmunder Spiels nimmt Haller somit bereits jetzt einen essentiellen Part ein. Mittlerweile schaffen es auch seine Mitspieler, besser auf ihn einzugehen und seine Gefährlichkeit im Strafraum zu nutzen. Zwischenzeitlich mangelte es an brauchbaren Hereingaben, zumal der BVB kein Team ist, das sich mit einer Vielzahl an Flanken dem gegnerischen Tor nähert.