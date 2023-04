TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln: Kurioser Schiedsrichterwechsel kurz vor dem Anpfiff

Kurz vor der dem Bundesligaspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln (15.30 Uhr) ist es zu einem kuriosen Schiedsrichterwechsel gekommen. Der eigentlich als vierter Offizieller vorgesehene Robin Braun musste den kurzfristig erkrankten Benjamin Brand (Unterspiesheim) ersetzen.

Brand hatte kurz vor Spielbeginn eine allergische Reaktion erlitten. Braun kam somit unverhofft zu seinem ersten Einsatz als Schiedsrichter in der Bundesliga.

Der hauptberufliche Jurist hat in der 2. Bundesliga bereits die Erfahrung von 20 Spielen vorzuweisen und leitete darüber hinaus sechs Spiele in der 3. Liga.

In der ersten Runde des DFB-Pokals dieser Saison durfte Braun die TSG Hoffenheim schon einmal pfeifen. Damals setzte sich der Bundesligist 2:0 nach Verlängerung gegen Rödinghausen durch.

An der Seitenlinie einer ersten Liga gab Schiedsrichter Braun im Alter von 22 Jahren bereits 2018 sein Debüt - allerdings nicht in Deutschland, sondern in Luxemburg.