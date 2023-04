FC Augsburg: Streit um Ricardo Pepi - Manager Stefan Reuter: Verkauf "aktuell kein Thema"

Dem Bundesligisten FC Augsburg liegt noch kein Angebot für Rekordtransfer Ricardo Pepi vor. "Es gibt bisher keinerlei Anfragen geschweige denn Angebote für ihn. Ein Verkauf ist für uns daher aktuell kein Thema", sagte Manager Stefan Reuter bei Sky. Doch der Mittelstürmer möchte "nicht zurück nach Augsburg".

Pepi war im Januar 2022 aus Dallas für die Rekordsumme von 16 Millionen Euro nach Augsburg gekommen, im FCA-Trikot in der Rückrunde der Vorsaison aber den Erwartungen nicht gerecht geworden. Derzeit ist der US-Amerikaner an den niederländischen Erstligisten FC Groningen verliehen.

"Wie immer würden wir uns mit konkreten und adäquaten Angeboten beschäftigen. Aber das besprechen wir dann direkt mit ihm und dem Berater, nicht über die Öffentlichkeit", sagte Reuter. Auch FCA-Coach Enrico Maaßen äußerte sich kürzlich mit Freude zur bevorstehenden Zusammenarbeit mit Pepi: "Wir freuen uns, wenn er bald zurückkehrt."

Ricardo Pepi: "Ich will nicht zurück nach Augsburg"

Der Mittelstürmer hat jedoch ganz andere Pläne als Reuter und Maaßen. Gegenüber dem niederländischen Fußballmagazin Voetbal International erklärte der 16-Millionen-Euro-Mann: "Ich will nicht zurück nach Augsburg. Das habe ich den Klub auch wissen lassen." Bei seinem Wechsel in die Fuggerstadt seien ihm Dinge vorgespielt und versprochen worden, die von Seiten Reuters später nicht eingehalten wurden. Die "Art und Weise, wie sich mich behandelt haben" sei der Grund dafür, dass "zurückgehen nach Augsburg keine Option ist", stellte Augsburgs Rekordeinkauf unmissverständlich fest.

Konkreter in den Anschuldigungen wurde Berater Jaime Garcia. "Sie wussten nicht, wie sie mit der Investition umgehen sollen", richtete er seine Worte an den FCA. Besonders Manager Reuter nahm er dabei in die Pflicht. "Der Direktor wollte ihn so gerne haben, dass er gleich zweimal nicht zu einer Verabredung mit Ricardo kam", erklärte Garcia das zerrüttete Verhältnis, "Pepi geht nicht zurück nach Augsburg!"

Nach einer enttäuschenden Bundesliga-Rückrunde 2022 beim FC Augsburg ohne Treffer wurde Ricardo Pepi im vergangenen Sommer zum FC Groningen in die niederländische Eredivisie verliehen. Dort blüht das 20-jährige Sturmtalent richtig auf. Obwohl der Verein auf dem vorletzten Platz steht, erzielte Pepi in 23 Ligaspielen bereits zehn Treffer und legte drei weitere auf. Zudem traf er auch im Landespokal für Groningen. Mit seinen guten Leistungen spielte er sich zurück in die Nationalmannschaft der USA und schoss in der Abstellungsphase Ende März gleich drei Tore in nur zwei Spielen (zwei gegen Grenada, eines gegen El Salvador).