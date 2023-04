FC Bayern, News und Gerüchte: Michael Ballack sieht FCB nicht in Außenseiterrolle - "Bayern ist gefürchtet: weltweit!"

Michael Ballack sieht den FC Bayern als "gefürchtet: weltweit"! Thomas Tuchel schwärmt von Bayerns Trainer-Legende Jupp Heynckes. Lothar Matthäus kritisiert Bayern München und Joshua Kimmich. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

© getty FC Bayern, News: Ballack traut Bayern viel zu Der ehemalige Nationalspieler Michael Ballack sieht den FC Bayern München im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City nicht in der Außenseiterrolle. "Sie müssen sich im übergeordneten Sinn nicht nach City richten. Bayern München ist Bayern München. Bayern ist gefürchtet: weltweit, in Europa, in diesem Wettbewerb. Keiner will gegen den FC Bayern München spielen. Weil er diese brutale Qualität besitzt, dazu eine riesige Erfahrung aufweist und zudem verinnerlicht hat, was es ausmacht zu gewinnen", sagte Ballack im kicker-Interview. Eine Schlüsselrolle kommt Tormaschine Erling Haaland zu. "Haaland war der, der City gefehlt hat - als ihr Plan B und als Kontrast zum ewigen Kurzpassspiel. Er ist ein absoluter Gewinn", sagte Ballack. Doch generell spiele auch das Trainer-Duell wie bereits im Finale 2021 "eine große Rolle." Jeder beschäftige sich intensiv mit seinem Gegenüber - und sei in der Pflicht, "Antworten auf die Ideen des jeweils anderen zu finden".

© imago images FC Bayern, News: Voraussichtliche Aufstellungen gegen Manchester City ManCity: Ederson - Akanji, Dias, Aké - Stones (Walker), Rodri - Mahrez (Silva), De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Cancelo, Kimmich, Musiala (Goretzka), Davies - Müller, Sané - Gnabry (Mané) Alle Erläuterungen zu den voraussichtlichen Aufstellungen lest ihr hier.

© imago images FC Bayern, News: Choupo-Moting fällt aus, Hernández wieder am Ball Bei den neuesten News auf dem Verletzten-Lazarett des FC Bayern München gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht für alle FCB-Fans. Die gute: Lucas Hernández ist am Ostermontag nach seinem Kreuzbandriss bei der Weltmeisterschaft wieder ins Training mit dem Ball eingestiegen. Er wird zwar voraussichtlich noch länger ausfallen, jedoch ist das ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Comeback. Eric Maxim Choupo-Moting wird mit anhaltenden Kniebeschwerden keine Option für das Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City sein. Ob er am kommenden Wochenende und dann im Rückspiel wieder einsatzbereit sein wird, ist noch unklar. Im DFB-Pokal wurde er nach Auswechslung von Sadio Mané vertreten. Beim Bundesliga-Sieg in Freiburg agierte Serge Gnabry als Sturmspitze.

© getty FC Bayern, News: Tuchel schwärmt von Jupp Heynckes Neben dem Champions-League-Viertelfinale sprach Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz am Montag auch über prägende Spiele in seiner Laufbahn. Dabei stellte er ein Spiel im Besonderen heraus: "Es gab diese eine Begegnung für mich mit Jupp Heynckes, was mich wahnsinnig geprägt hat bis heute", erinnerte der Bayern-Coach sich zurück. "Diese Klasse und die Höflichkeit, der Respekt, den Jupp mir gegenüber immer gezeigt hat im persönlichen Gespräch, war immer beeindruckend", schwärmte Tuchel vom ehemaligen Bayern-Trainer. Er sei immer offen zu ihm gewesen, "wenn ich Fragen habe oder wenn wir uns kurz austauschen". Die gesamte Pressekonferenz mit Tuchel und Matthijs de Ligt vor dem Champions-League-Viertelfinale gibt es hier zum Nachlesen.

© getty FC Bayern, News: Kingsley Coman berichtet von erster Tuchel-Unterhaltung Der französische Nationalspieler Kingsley Coman berichtete im Interview mit dem britischen Telegraph, wie er über die bittere WM-Finalniederlage gegen Argentinien hinwegkam. Er war im Malediven-Urlaub mit seiner Frau. Dort habe er sich ein Hotel ausgesucht, das sehr abgelegen war. "Es war perfekt. Da waren fast nur wir", berichtete er, "die ersten zwei oder drei Tage danach waren wirklich hart, aber so ist das Leben." Man könne es nicht ändern, aber "man kann zurückkommen und weiter hart arbeiten". Das klare Ziel: "Wir wollen alles geben. Wenn wir die Champions League gewonnen, werde ich so glücklich sein und die Weltmeisterschaft vergessen." Dabei helfen soll der neue Trainer Thomas Tuchel. Er habe ihm einen kleinen Klaps gegeben und gesagt "Ich habe das Champions-League-Finale verloren, das ist wahr. Jetzt müssen wir zusammen ein weiteres erreichen." Das habe Coman gefreut. "Es wäre überragend, die Champions League gemeinsam zu gewinnen."

© getty FC Bayern, News: Lothar Matthäus kritisiert den FCB und Kimmich Es sei in Ordnung, mal gegen einen Zweitligisten auszuscheiden, oder gegen Gladbach, oder auch unglücklich im Heimspiel gegen Freiburg, erklärte Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Doch "drei Jahre in Folge gegen Kiel, Gladbach und Freiburg zu scheitern, ist nicht Bayern-like", fasste er zusammen. Auch der Bayern-Sieg am Bundesliga-Wochenende gegen Freiburg sorgte beim Rekord-Nationalspieler für Verärgerung. Nicht etwa das Spiel selbst, viel eher die Reaktion von Joshua Kimmich nach dem Schlusspfiff. Dass "ein ehrgeiziger Profi wie Kimmich sich übermäßig freut", könnte er emotional zwar verstehen, aber er müsse "sich ein bisschen besser im Griff haben." Damit bezieht er sich auf Kimmichs mehrfach-provokanten Jubel in Richtung der Kurve der Gastgeber. "Das war so nicht nötig. Da freue ich mich dezenter. Die Freiburger sind ja kein unsympathischer oder gehässiger Verein, der die Bayern provoziert", erklärte er seine Ausführungen.