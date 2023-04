Tabellenführer Borussia Dortmund ist heute zu Gast beim VfL Bochum. Hier könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

Revierduell in der Bundesliga! Borussia Dortmund kann heute mit einem Sieg gegen den VfL Bochum den Vorsprung auf den FC Bayern München erhöhen. Ob es den Schwarz-Gelben gelingt, könnt Ihr hier nachlesen.

VfL Bochum vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Bundesliga-Saison nähert sich dem Ende entgegen und an der Spitze der Tabelle steht nicht der FC Bayern München, sondern Borussia Dortmund. Der Vorsprung beträgt fünf Runden vor Schluss leidglich einen mikrigen Zähler, Ausrutscher sind also auf keinen Fall erlaubt, will der BVB seit mehr als zehn Jahren endlich wieder die Meisterschale in die Höhe stemmen. Der FC Bayern ist erst morgen gegen Hertha BSC an der Reihe.

Vor Beginn: Der Pfiff zum Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr. Gespielt wird im Vonovia-Ruhrstadion (Bochum).

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Bundesligaspiel des 30. Spieltags zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund.

VfL Bochum vs. BVB: Bundesliga heute im TV und Livestream

DAZN wurde für die Übertragung des heutigen Freitagsspiels beauftragt. Die Vorberichterstattung dafür geht um 19.45 Uhr los. Alex Schlüter wird als Moderator eingesetzt, Marco Hagemann fungiert als Reporter. Danach übernimmt Kommentator Jan Platte, der vom Experten Sandro Wagner unterstützt wird.

Für DAZN wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, zur Auswahl stehen drei verschiedene Abopakete: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

VfL Bochum vs. BVB: Bundesliga heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Bochum: Riemann - Gamboa, Ordets, Masovic, Danilo Soares - Losilla, Osterhage - Asano, Stöger, Antwi-Adjei - P. Hofmann

BVB: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Haller

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 29 66:39 27 60 2. Bayern München 29 79:33 46 59 3. Union Berlin 29 44:31 13 55 4. Freiburg 29 45:37 8 53 5. RB Leipzig 29 53:37 16 51 6. Bayer Leverkusen 29 53:41 12 47 7. Mainz 05 29 49:40 9 45 8. Wolfsburg 29 51:37 14 43 9. Eintracht Frankfurt 29 49:45 4 42 10. Borussia M'gladbach 29 43:46 -3 36 11. Köln 29 40:47 -7 35 12. Werder Bremen 29 47:56 -9 35 13. Augsburg 29 38:54 -16 30 14. Hoffenheim 29 39:50 -11 29 15. Bochum 29 32:66 -34 27 16. Stuttgart 29 36:51 -15 25 17. Schalke 04 29 26:56 -30 24 18. Hertha BSC 29 35:59 -24 22