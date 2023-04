Der BVB gastiert am 28. Spieltag der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Spiels, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Im Kampf um die Meisterschaft liegt der BVB weiterhin nur knapp hinter dem FC Bayern München. Halten die Dortmunder mit einem Sieg am heutigen Tag den Druck auf den Rekordmeister hoch?

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 15. April, spielt der VfB Stuttgart am 28. Bundesligaspieltag gegen den BVB. Die Partie startet um 15.30 Uhr. Die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart dient als Austragungsort der Begegnung.

Die vergangenen Wochen waren für den BVB keineswegs einfach. Erst folgte eine deutliche 2:4-Pleite gegen den FC Bayern München, ehe Dortmund im DFB-Pokal an RB Leipzig scheiterte. Am vergangenen Bundesligaspieltag fand das Team von Edin Terzic jedoch wieder zurück in die Erfolgspur. Union Berlin bezwang der BVB mit 2:1. Der BVB hat in der Tabelle somit weiterhin zwei Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter FC Bayern München.

Am anderen Ende der Tabelle ist dagegen aktuell der VfB Stuttgart platziert. Mit 23 Zählern befinden sich die Stuttgarter tief drin im Abstiegskampf. Big Points im Tabellenkeller sicherte sich das Team von Sebastian Hoeneß jedoch am vergangenen Spieltag beim 3:2-Erfolg über den VfL Bochum. Kann der VfB Stuttgart heute gegen den großen Favoriten aus Dortmund nachlegen?

© getty Der VfB Stuttgart geht als Außenseiter in das Duell gegen den BVB.

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa - Millot, Führich - Guirassy

Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa - Millot, Führich - Guirassy BVB: Kobel - Ryerson, Can, Hummels, Guerreiro - Özcan - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Moukoko

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt am heutigen Tag die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem BVB exklusiv im TV und Livestream. Ab 15.15 Uhr seht Ihr das Spiel live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) oder auf Sky Sport Bundesliga UHD. Für den Kommentar der Begegnung ist Jonas Friedrich zuständig.

In der Konferenz überträgt der Pay-TV-Sender das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem BVB heute ebenso. Die Samstags-Konferenz von Sky könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event verfolgen.

Als Sky-Kunden habt Ihr die Option, das Bundesligaspiel alternativ in der Sky-Go-App zu sehen. Mit dem Angebot von WOW könnt Ihr die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem BVB ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream erleben.

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Das Duell zwischen den VfB Stuttgart und dem BVB verfolgt SPOX heute für Euch im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Bundesligapartie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

