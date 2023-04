Sadio Mane: Gehalt, Vermögen, Familie, Erfolge - Bayern-Star im Porträt

Mit großen Vorschusslorbeeren kam Sadio Mané im Sommer zum FC Bayern. Nun steht der Senegalese beim Rekordmeister schon wieder vor dem Aus. Doch wer ist Sadio Mané überhaupt? Gehalt, Vermögen, Familie, Erfolge - hier gibt es den 31-Jährigen im Porträt.

"Königstransfer", "Hochkaräter für die Bundesliga", "Unfassbare Mentalität fürs Team" - das alles waren Reaktionen auf den Wechsel von Sadio Mané vom FC Liverpool zum FC Bayern im Juni 2022. Lediglich 30 Millionen Euro mussten die Bayern-Bosse für den Senegalesen damals locker machen. Mit großen Vorschusslorbeeren ging der Flügelflitzer in die neue FCB-Saison.

Etliche verkorkste sportliche Auftritte und die Verfehlung in der Bayern-Kabine nach dem Viertelfinalspiel bei Manchester City haben nun allerdings dafür gesorgt, dass sich der 31-Jährige beim Rekordmeister auf der Abschussliste befinden soll. Im Raum steht unter anderen eine Rückkehr zum FC Liverpool, wo er zuvor in sechs Jahren 120 Tore schoss.

Sadio Mané: Gehalt, Vermögen, Familie, Erfolge - Bayern-Star im Porträt

Ob der Senegalese noch eine weitere Chance beim FC Bayern erhält, bleibt also abzuwarten. Doch wer ist Sadio Mané überhaupt und was sind Meilensteine seiner bisherigen Karriere? SPOX stellt den Spieler im Porträt genauer vor.

© getty Bisher läuft's nicht: Beim FC Bayern kommt Sadio Mané einfach nicht in Fahrt.

Sadio Mané: Karriere und Erfolge

Über Sadio Manés Karriere in der Kindheit ist nur wenig bekannt. Seine tatsächliche Laufbahn beginnt allerdings in den Jugendteams des senegalesischen Klubs Génération Foot, für den er laut Transfermarkt seit 2009 seine Schuhe schnürt. Im Alter von 19 Jahren zieht es ihn dann zum FC Metz nach Frankreich, wo er zunächst in der zweiten Mannschaft spielt. Nach nur einem halben Jahr allerdings geht es für ihn Anfang 2012 im A-Team weiter.

Auch im weiteren Verlauf kennt die Karriere von Sadio Mané nur einen Weg: steil nach oben. Obwohl er in der französischen Ligue 2 nur 19 Spiele absolviert, folgt im Sommer 2012 der Wechsel nach Österreich zu RB Salzburg. Parallel dazu gibt Mané im Mai 2012 sein Debüt in der senegalesischen Nationalmannschaft. In zwei Saisons bei Salzburg verbucht der Flügelstürmer in 87 Spielen beeindruckende 77 Scorerpunkte. Mit 13 Toren ist er maßgeblich für den Gewinn des Doubles in der Saison 2013/14 verantwortlich.

Saisons (von - bis) Verein Spiele Tore Assists seit 2022 FC Bayern München 32 11 5 2016 - 2022 FC Liverpool 269 120 48 2014 - 2016 FC Southampton 75 25 14 2012 - 2014 Red Bull Salzburg 87 45 32 2011 - 2012 FC Metz 23 2 1

Ab September 2014 verbringt Mané die folgenden acht Jahre in der Premier League. Für 23 Millionen Euro wechselt der damals 22-Jährige zum FC Southhampton, bevor er 2016 für über 40 Millionen Euro zum FC Liverpool weiterzieht.

© getty Erste Premier League-Luft: 2014 wechselt Sadio Mané zum FC Southampton.

Die Station bei den Reds ist die weitaus erfolgreichste Phase seiner Karriere. An der Seite von Roberto Firmino und Mohamed Salah steigt der Senegalese zum absoluten Weltstar auf. Unter Trainer Jürgen Klopp sammelt er einen Titel nach dem anderen ein. In seiner Vita stehen bis zum Ende seiner Zeit in England der Gewinn der Meisterschaft, des League Cups, des FA-Cups, der Champions League, des UEFA Super-Cups und der FIFA Klub-WM. Zudem wird er in der Saison 2018/19 mit 22 Treffern Torschützenkönig der Premier League. Beim FC Bayern konnte er als einzigen Titel den Supercup einfahren.

Auf Landesebene sammelt er die Afrikameisterschaft. 2019 und 2022 gewinnt er zudem die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres.

© getty Sein größter sportlicher Erfolg: Sadio Mané gewinnt mit dem FC Liverpool die Champions League.

Sadio Mané: Gehalt und Vermögen

Im Juni 2022 dann der Kracher: Der FC Bayern vermeldet den Transfer von Sadio Mané zur Saison 2022/23. 30 Millionen Euro kostet der damals 30-Jährige. Üppiger fällt das Gehalt aus: Er verdient beim FC Bayern München rund 22 Millionen Euro pro Jahr. Damit führt er die Gehaltsliste beim FC Bayern vor Manuel Neuer und Thomas Müller an. Beim FC Liverpool hatte er zuvor nur knapp 12 Millionen Euro verdient.

Platz Spieler Jährliches Gehalt (brutto) 1 Sadio Mané 22 Millionen Euro 2 Manuel Neuer 21 Millionen Euro 3 Thomas Müller 20,5 Millionen Euro 4 Leroy Sané 20 Millionen Euro 5 Kingsley Coman 20 Millionen Euro

Quelle: BILD

Verlässliche Aussagen zum Vermögen des 31-Jährigen lassen sich nicht machen. Es wird auf 25 Millionen Dollar geschätzt.

Sadio Mané: Herkunft und Familie

Sadio Mané kommt aus dem senegalesischen Dorf Bambali. Dort lernte er auf das Fußballspielen, obwohl er in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. Er ist Teil einer 18-köpfigen muslimischen Großfamilie, wie er in der Dokumentation "Made in Senegal" verrät.

Seine Familie lebt weiterhin im Senegal. Laut eigener Aussagen telefoniert Sadio Mané jeden Tag mit seinen Verwandten. Er unterstützt sie zudem finanziell, indem er ihnen monatliche Unterstützungspakete im Wert von 70 Euro bereitstellt.

Regelmäßig ist Mané in seiner Heimatstadt zu Gast und treibt den Bau öffentlicher Einrichtungen, wie Schulen, Krankenhäuser und Tankstellen voran. 2021 ließ er für mehr als 500000 Euro ein Krankenhaus bauen, das 34 verschiedene Dörfer versorgt.

Sadio Mané: Sein Leben im Steckbrief