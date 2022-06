Sadio Mane wird vom FC Liverpool zum FC Bayern München wechseln, die offizielle Verkündung des Transfers steht jedoch noch aus. SPOX liefert alle Entwicklungen zu der Top-Verpflichtung im Liveticker.

Der FC Bayern München steht unmittelbar vor der Verkündung der Verpflichtung von Sadio Mane vom FC Liverpool. Hier gibt es alle Entwicklungen zum Transfer.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Sadio Mane vor Wechsel zum FC Bayern München: Alle Entwicklungen im Liveticker

Sadio Mane vor Wechsel zum FC Bayern München: Rückennummer

Welche Rückennummer er erhält, ist noch offen. Bei Liverpool trug der Torjäger anfangs die 19, nach zwei Jahren wechselte er dann zur 10. Diese befindet sich bei den Bayern im Besitz von Leroy Sane, die 19 hat Alphonso Davies. Vielleicht wird Mane aber ja auch erstmal ohne Trikotnummer präsentiert und bekommt zu einem späteren Zeitpunkt die 9, denn durch seine Ankunft erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Abgangs von Robert Lewandowski. Der Pole will unbedingt weg und beim FC Barcelona anheuern.

© getty Sadio Mane wechselt vom FC Liverpool zum FC Bayern München.

Sadio Mane vor Wechsel zum FC Bayern München: Präsentation und Medizincheck

Erwartet wird, dass Mane am Mittwochmittag in München als Neuzugang präsentiert wird. Die Vorstellung soll dann zur Mittagszeit in der Allianz Arena über die Bühne gehen. Noch am Dienstag könnte bereits der Medizincheck erfolgen.

Sadio Mane vor Wechsel zum FC Bayern München: Transfer-Details

Kosten soll der Star-Stürmer den FC Bayern 32 Millionen Euro als fixe Ablösesumme. Diese könnte durch Bonuszahlungen noch auf bis zu 41 Millionen Euro ansteigen. Mane erhält einen Vertrag über drei Spielzeiten bis Mitte 2026.

FCB-Rekordtransfers im Check: Drei Einser - einer ist nahe an der Sechs! © getty 1/21 Bayern-Neuzugang Ryan Gravenberch schrammt mit einer Basis-Ablöse von 18,5 Millionen Euro nur knapp an den 20 teuersten FCB-Transfers vorbei. Wir blicken auf Bayerns Rekordneuzugänge und zeigen, ob sie ihr Geld wert waren oder sind. © getty 2/21 Platz 20: ROY MAKAAY (2003/04, 19,75 Mio. Euro von Deportivo La Coruna): Nach zähen Verhandlungen tüteten die Bayern den damaligen Rekorddeal doch ein. Makaay erzielte in vier Jahren 103 Tore, doch es hätten noch mehr sein können. Note: 2,5. © getty 3/21 Platz 19: NIKLAS SÜLE (2017/18, 20 Mio. Euro von der TSG Hoffenheim): Ein Kreuzbandriss 2019 warf ihn zurück. Aber Süle kämpfte sich zurück, genoss im Team ein hohes Ansehen, vermisste zuletzt die Wertschätzung und ging ablösefrei zum BVB. Note: 2. © getty 4/21 Platz 18: KINGSLEY COMAN (2017/18, 21 Mio. Euro von Juventus): Der Flügelstürmer hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Aber wenn er fit ist, liefert er. Wurde im CL-Finale 2020 mit seinem Siegtor zum Helden. Note: 1,5. © getty 5/21 PLATZ 16: THIAGO (2013/14, 25 Mio. vom FC Barcelona): "Thiago oder nix" - mit diesen legendären Worten forderte Pep Guardiola seine Verpflichtung. Wenn nicht verletzt, war er sieben Jahre zentraler Bestandteil der FCB-Erfolgself. Note: 1,5. © getty 6/21 PLATZ 16: ARJEN ROBBEN (2009/10, 25 Mio. von Real Madrid): Er prägte die erfolgreichste Ära der jüngeren Klubgeschichte, bildete mit Ribery eine gefürchtete Flügelzange und schoss im CL-Finale 2013 das Siegtor. Note: 1. © getty 7/21 Platz 15: MEHDI BENATIA (2014/15, 28 Mio. Euro von AS Rom): Der Ruf als bester Verteidiger der Serie A eilte dem Marokkaner bei seiner Verpflichtung voraus. Bestätigen konnte er das nie. War häufig verletzt, ging 2016 zu Juve. Note: 5. © getty 8/21 Platz 11: FRANCK RIBERY (2007/08, 30 Mio. Euro von Olympique Marseille): Stieg zum Klub-Idol und Publikumsliebling auf, bildete mit Robben ein kongeniales Duo. Die 306 Scorerpunkte in 425 Spielen sprechen für sich. Note: 1. © getty 9/21 Platz 11: DOUGLAS COSTA (2015/16, 30 Mio. Euro von Schachtjor Donezk): Legte mit 11 Scorerpunkten in seinen ersten sieben Ligaspielen einen Raketenstart hin, doch der Elan verpuffte mit der Zeit, Verletzungen häuften sich. Ging 2017 zu Juve. Note: 4. © getty 10/21 Platz 11: MANUEL NEUER (2011/12, 30 Mio. Euro von Schalke 04): Bei den Fans stieß der Transfer nicht auf Gegenliebe ("Koan Neuer"), mittlerweile ist davon nichts mehr zu spüren. Seine Weltklasse hat er mehrfach unter Beweis gestellt. Note: 1. © getty 11/21 Platz 11: MARIO GOMEZ (2009/10, 30 Mio. Euro vom VfB Stuttgart): Die Ablösesumme machte ihn zum teuersten Spieler in der Bundesliga. Traf in 174 Spielen starke 113-mal, büßte 2012/13 verletzungsbedingt seinen Stammplatz ein, ging nach Florenz. Note: 1,5. © getty 12/21 Platz 8: RENATO SANCHES (2016/17, 35 Mio. Euro von Benfica Lissabon): Der Portugiese galt bei seiner Verpflichtung als großes Talent, fasste in München aber einfach nicht Fuß. Seine Karriere nahm zuletzt in Frankreich Fahrt auf. Note: 5,5. © getty 13/21 Platz 8: BENJAMIN PAVARD (2019/20, 35 Mio. Euro vom VfB Stuttgart): Akklimatisierte sich schnell, spielte sein bestes Jahr in der Triple-Saison, seither mit schwankenden Leistungen. Ist künftig in der Innenverteidigung eingeplant. Note: 2,5. © getty 14/21 Platz 8: MATS HUMMELS (2016/17, 35 Mio. Euro von Borussia Dortmund): Wurde in der Bayern-Jugend ausgebildet, schaffte aber dann beim BVB den Durchbruch. In den drei Jahren beim FCB meist gesetzt, dennoch kehrte er 2019 lieber zum BVB zurück. Note: 2,5. © getty 15/21 Platz 7: MARIO GÖTZE (2013/14, 37 Mio. Euro von Borussia Dortmund): Wechselte wegen Guardiola zu Bayern. Wurde 2014 bei der WM zum Held für das DFB-Team, beim FCB aber nicht wirklich glücklich. Auch seine Dortmund-Rückkehr floppte. Note: 4,5. © getty 16/21 Platz 6: ARTURO VIDAL (2015/16, 37,5 Mio. Euro von Juventus Turin): Der Krieger spielte drei starke Jahre beim FC Bayern und fehlte eigentlich nur in der Startelf, wenn er gerade gesperrt oder angeschlagen war. Note: 2. © getty 17/21 Platz 5: JAVI MARTINEZ (2012/13, 40 Mio. Euro von Athletic Bilbao): Der damalige BL-Rekordtransfer holte in neun Jahren 23 Titel und überzeugte als Defensiv-Allrounder. Rummenigge bezeichnete den Deal später als wegweisend. Note: 1,5. © getty 18/21 Platz 4: CORENTIN TOLISSO (2017/18, 41,5 Mio. Euro von Olympique Lyon): Der einstige Rekordeinkauf verabschiedete sich in diesem Sommer ablösefrei und blieb aufgrund vieler Verletzungen ein unerfülltes Versprechen. Note: 4. © getty 19/21 Platz 3: DAYOT UPAMENACO (2021/22, 42,5 Mio. Euro von RB Leipzig): Sollte nach dem Abgang von David Alaba der neue Abwehrchef werden, blieb in seiner durchwachsenen Debütsaison allerdings noch den Beweis schuldig, dass er sein Geld wert ist. Note: 4,5. © getty 20/21 Platz 2: LEROY SANE (2020/21, 45 Mio. Euro von Manchester City): Sollte eigentlich schon 2019 kommen, doch ein Kreuzbandriss verhinderte den Deal und drückte die Ablöse später. Erlebt bei Bayern ein Auf und Ab, sucht nach Konstanz. Note: 3,5. © getty 21/21 Platz 1: LUCAS HERNANDEZ (2019/20, 80 Mio. Euro von Atletico Madrid): Der teuerste Kauf der Liga-Historie schien sich wegen Verletzungen zunächst nicht auszuzahlen. Entwickelte dann allerdings zu einer festen Größe in der Abwehr. Note: 2.

Sadio Mane vor Wechsel zum FC Bayern München: "Ja, er kommt"

"Ja, er kommt": Sadio Mane verstärkt den Kader des FC Bayern München zur Saison 2022/23, das hat Hasan Salihamidzic bereits am vergangenen Freitag nach seiner Rückkehr von Verhandlungen aus Liverpool gegenüber Sky angekündigt. Der Senegalese stößt von den Reds, wo er nur noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 besitzt, zum FCB. Allein die offizielle Verkündung des Transfers seitens beider Vereine steht noch aus.

Sadio Mane im Steckbrief