Hertha BSC vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hertha BSC begegnet heute in der Bundesliga RB Leipzig. SPOX zeigt, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Im späten Nachmittagsspiel der 27. Bundesligaspielrunde kämpfen am heutigen Samstag, den 8. April, Hertha BSC und RB Leipzig um wichtige Punkte für die Meisterschaft. Angepfiffen wird die Partie um 18.30 Uhr, gespielt wird im Berliner Olympiastadion.

Mit Blick auf die Tabelle und die jeweiligen Ziele der beiden Klubs stehen sowohl die Hauptstädter als auch die Sachsen heute unter Zugzwang. Die Herthaner liegen auf dem Relegationsplatz 16 und brauchen Punkte für den Kampf um den Klassenerhalt.

Will Leipzig in der nächsten Saison in der Champions League spielen, muss ebenfalls mehr kommen. Das Team von Trainer Marco Rose kassierte in den vergangenen vier Spielen drei Niederlagen und ist auf Platz fünf runtergerutscht. Immerhin feierte man unter der Woche im DFB-Pokal mit dem 2:0-Sieg über Borussia Dortmund ein Erfolgserlebnis.

Hertha BSC vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Weil es sich heute um ein Samstagsspiel der Bundesliga handelt und diese allesamt vom Pay-TV-Sender Sky übertragen werden, ist dies auch bei Hertha vs. Leipzig der Fall. Sky bietet die Begegnung als Einzelspiel auf folgenden Sendern an: Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD. Auf allen vier Kanälen beginnt die Übertragung um 17.30 Uhr, ebenso ist dabei jedes Mal Wolf Fuss als Kommentator zu hören.

Zugleich ist Sky auch mit der Übertragung des Spiels im Livestream beauftragt worden. Wer den Zugang dazu freischalten möchte, hat zwei Optionen, die beide mit Kosten verbunden sind: einerseits das SkyGo-Abonnement, andererseits WOW.

Hertha BSC vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute zur Stelle und stellt auf der Website einen ausführlichen Liveticker zur Verfügung. Mit diesem bekommt Ihr alles mit, was auf dem Rasen im Olympiastadion passiert, auch ohne Bilder dazu zu sehen.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Hertha BSC und RB Leipzig.

