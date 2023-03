Eintracht Frankfurt: SGE will offenbar vorzeitig mit Erfolgscoach Oliver Glasner verlängern

Eintracht Frankfurt will Trainer Oliver Glasner offenbar langfristig binden. Die Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet, dass die Hessen dem 48-Jährigen ein Angebot zur vorzeitigen Verlängerung seines bis Juni 2024 laufenden Vertrages vorgelegt haben.

Glasner soll die Möglichkeit erhalten, sich dauerhaft als Projektentwickler mit den Frankfurter Profis zu beweisen.

Der Österreicher hatte die Eintracht in der vergangenen Saison zum Triumph in der Europa League geführt. In der laufenden Spielzeit stehen die Frankfurter im Viertelfinale des DFB-Pokals und im Achtelfinale der Champions League. In der Bundesliga ist die Eintracht Sechster.

Glasner begann seine Trainerkarriere als Assistent bei Red Bull Salzburg. Über die Stationen SV Ried und Linzer ASK kam er 2019 in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg, wo er die Nachfolge von Bruno Labbadia antrat. Mit den Wölfen erreichte er im ersten Jahr als Siebter die Europa League und im zweiten als Vierter die Champions League.

2022 wechselte Glasner nach Frankfurt, wo er auf seinen Landsmann Adi Hütter folgte.