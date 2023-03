Der FC Bayern München ist heute zu Gast bei Bayer Leverkusen. SPOX bietet zum Bundesligaspiel einen Liveticker an.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München - Anpfiff: 17.30 Uhr

Aufstellung Bayer Leverkusen
Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay, Palacios - Diaby, Wirtz, Adli

Aufstellung FC Bayern München
Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Joao Cancelo, T. Müller, Sané, Davies - Mané

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch Julian Nagelsmann ändert im Vergleich zum 5:3-Sieg gegen Augsburg zwei Positionen. Jamal Musiala bleibt vorerst draußen, dafür kehrt Thomas Müller wieder in die Startelf zurück. Zudem schaut auch Serge Gnabry erst einmal von der Bank zu. Leon Goretzka bildet dafür neben Joshua Kimmich die Doppelsechs.

Vor Beginn: Im Vergleich zum 2:0-Sieg bei Ferencvaros in der Europa League am Donnerstag nimmt Trainer Xabi Alonso gegen seinen Ex-Klub drei Veränderungen vor: Odilon Kossounou, Kerem Demirbay und Amine Adli rücken für Jonathan Tah, Mitchel Bakker und Sardar Azmoun in die Startelf.

Vor Beginn: Bayerns Verfolger Nummer eins Borussia Dortmund bezwang gestern den 1. FC Köln mit 6:1 und übernahm damit gleichzeitig die Tabellenführung. Dies kann der FC Bayern heute jedoch wieder zunichtemachen, muss dafür jedoch gegen die Werkself zumindest einen Punkt holen, um wieder an die Spitze zurückzukehren. Das Spiel in der Hinrunde gewann der Rekordmeister locker mit 4:0.

Vor Beginn: Die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Gespielt wird in der BayArena (Leverkusen).

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München.

© getty Der FC Bayern will gegen Bayer Leverkusen den nächsten Sieg einfahren.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im TV und Livestream

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay, Palacios - Diaby, Wirtz, Adli

