VfB Stuttgart vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München ist heute zu Gast beim VfB Stuttgart. SPOX erklärt, wie Ihr das Duell des 23. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Bevor der FC Bayern München für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain aufbricht, muss er am heutigen Samstag (4. März) noch die Generalprobe in der Bundesliga meistern. Im Rahmen des 23. Spieltags geht es auswärts in der Mercedes-Benz-Arena gegen den VfB Stuttgart um drei weitere wichtige Zähler im Kampf um die Meisterschaft. Um 18.30 Uhr erfolgt der Anstoß zum Duell.

Nach dem souveränen 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende steht der FC Bayern lediglich auf dem zweiten Platz, nachdem Verfolger Borussia Dortmund gegen RB Leipzig gestern gewinnen konnte. Der FCB kann sich daher auf keinen Fall ausruhen, auch wenn sich der Gegner aus Stuttgart aktuell in einer Krise befindet. Von 15 möglichen Punkten holten die Schwaben in den vergangenen fünf Partien mickrige drei mit nach Hause. Lediglich aufgrund der besseren Tordifferenz ist man 15., Bochum ist mit derselben Anzahl an Punkten Vorletzter.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer Stuttgart gegen Bayern München heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um Sky herum. Beim Pay-TV-Sender liegen die Übertragungsrechte für alle Bundesligaspiele, die am Samstag vonstatten gehen - logischerweise ist damit auch Stuttgart vs. FC Bayern gemeint.

Das Spiel wird gleich auf mehreren Sky-Kanälen gezeigt: auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Ab 17.30 Uhr werden die Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen mit Vorberichten auf das Spiel heiß gemacht, daraufhin übernimmt Kommentator Wolff Fuss die Übertragung.

Sky zeigt das Spiel jedoch nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream, den man mittels SkyGo-Abonnement oder via WOW aufrufen kann.

© getty Der FC Bayern muss nach dem Sieg des BVB nachlegen, um sich wieder an die Tabellenspitze zu setzten.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

All jene, die kein SkyGo-Abo haben und auch mit WOW nichts anfangen können, müssen die Begegnung trotzdem nicht auslassen. Denn: SPOX bietet zum Spiel einen ausführlichen Liveticker an, mit dem die wichtigsten Ereignisse der Partie beschrieben werden.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. FC Bayern München

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 23

23 Datum: 4. März 2023

4. März 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 23. Spieltag