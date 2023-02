Borussia Dortmund ist heute bei der TSG Hoffenheim zu Gast. Das Spiel von 1899 gegen den BVB am 22. Spieltag der Bundesliga könnt Ihr hier im Liveticker von SPOX verfolgen.

Der BVB will seine Form aus den letzten Wochen und Monaten weiter bestätigen und auch Druck auf den FC Bayern ausüben, der gegen Verfolger Union Berlin am morgigen Sonntag ran muss. Wie sich der BVB gegen die TSG Hoffenheim schlägt, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

TSG Hoffenheim vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch wenn der BVB jüngst zu überzeugen wusste, ist Trainer Edin Terzic noch nicht zufrieden und spricht von einem Umbruch.

Vor Beginn: Pünktlich um 15.30 Uhr soll Schiedsrichter Martin Petersen die Begegnung anpfeifen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesligapartie TSG Hoffenheim vs. BVB.

TSG Hoffenheim vs. BVB: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wie alle Bundesligaspiele ist auch dieses nicht im Free-TV zu sehen. Da das Spiel TSG Hoffenheim vs. BVB an einem Samstag stattfindet, fällt es in den Zuständigkeitsbereich von Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie auf Sky Sport 1 und in der Konferenz. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Bundesligapartie über einen Livestream zu sehen. Dieser ist allerdings auch kostenpflichtig und entweder über Sky Go auffindbar oder über die neue Streamingplattform WOW zu finden.

TSG Hoffenheim vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Brooks - Kaderabek, Geiger, Delaney, Angelino - Baumgartner, Kramaric - Bebou

Baumann - Kabak, Vogt, Brooks - Kaderabek, Geiger, Delaney, Angelino - Baumgartner, Kramaric - Bebou Borussia Dortmund: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can - Reus, Bellingham - Brandt, Malen - Haller

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Bayern München 21 40 43 2 Borussia Dortmund 21 17 43 3 1. FC Union Berlin 21 11 43 4 SC Freiburg 21 3 40 5 RB Leipzig 21 17 39 6 Eintracht Frankfurt 21 13 38 7 VfL Wolfsburg 21 9 30 8 Bor. Mönchengladbach 21 3 29 9 1. FSV Mainz 05 21 -1 29 10 Bayer Leverkusen 21 0 27 11 Werder Bremen 21 -10 27 12 1. FC Köln 21 -2 26 13 FC Augsburg 21 -10 24 14 VfB Stuttgart 21 -10 19 15 1899 Hoffenheim 21 -11 19 16 VfL Bochum 21 -27 19 17 Hertha BSC 21 -15 17 18 FC Schalke 04 21 -27 13