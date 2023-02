RB Leipzig empfängt am heutigen Samstag Eintracht Frankfurt zum Duell in der Bundesliga. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr die Partie am 22. Bundesliga-Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 25. Februar, trifft RB Leipzig in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt. Die Begegnung am 22. Spieltag wird um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos

Eintracht Frankfurt liegt mit 38 Punkten auf einem sehr guten sechsten Platz in der Bundesligatabelle. Nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln am 20. Spieltag, zeigte das Team von Oliver Glasner am vergangenen Wochenende im Duell gegen Werder Bremen eine starke Reaktion.

Souverän gewann die SGE die Partie gegen Bremen mit 2:0. Frankfurt-Stürmer Randal Kolo Muani war einmal mehr einer der Garanten für den Sieg. Trifft der Franzose auch am heutigen Tag gegen RB Leipzig?

Die Fünfplatzierten Leipziger haben aktuell einen Zähler mehr auf dem Konto als der heutige Gegner aus Frankfurt. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg gab sich RB Leipzig am vergangenen Spieltag beim 3:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg keine Blöße. Mit Eintracht Frankfurt wartet auf die Mannschaft von Marco Rose jedoch ein erneut schwerer Gegner, das zeigt auch ein Blick auf das Hinspiel.

Das Hinrundenduell zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am 5. Spieltag war eine klare Angelegenheit. Das Team von Oliver Glasner ließ RB Leipzig im vergangenen September keine Chance. Mit 4:0 gewannen die Frankfurter das Duell auch in der Höhe verdient. Kurz darauf musste Leipzig-Coach Domenico Tedesco seinen Hut nehmen. Wie schlagen sich die Roten Bullen heute vor heimscher Kulisse?

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt das Duell zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt am heutigen Samstag exklusiv im TV und Livestream. Im Pay-TV überträgt Sky die Begegnung live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) ab 15.15 Uhr. Oliver Seidler ist für den Pay-TV-Sender als Kommentator im Einsatz.

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt seht Ihr heute alternativ auch in der Konferenz, zusammen mit den übrigen Bundesligaduellen am Nachmittag. Die Sky-Konferenz findet Ihr auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Im Livestream zeigt Sky das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream des Pay-TV-Senders könnt Ihr mit der Sky-Go-App oder WOW verfolgen.

Spiel: Bundesliga, 22. Spieltag

Bundesliga, 22. Spieltag Duell: RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt Datum: 25. Februar

25. Februar Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bei RB Leipzig wird aller Voraussicht nach Lukas Klostermann ausfallen. Für ihn wird Benjamin Henrichs in die Startelf rücken.

RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum - Laimer, A. Haidara - Szoboszlai, Nkunku, Werner - Silva

Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum - Laimer, A. Haidara - Szoboszlai, Nkunku, Werner - Silva Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Kamada, Rode, Max - Lindström, M. Götze - Kolo Muani

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch am heutigen Tag die Partie zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Sekunde des Spielgeschehens verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

