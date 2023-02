Im Bundesliga-Topspiel der Woche treffen heute der FC Bayern München und Union Berlin aufeinander. SPOX tickert den Kracher für Euch live mit.

FC Bayern München vs. Union Berlin - Anpfiff: 17.30 Uhr Tore / Aufstellung FC Bayern München Sommer - Stanisic, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Musiala - Choupo-Moting Aufstellung Union Berlin Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Roussillon, Thorsby, Laidouni - Becker, Jordan Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Bayern München vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei Urs Fischer gibt es im Vergleich zum 3:1-Erfolg in der Europa League gegen Ajax Amsterdam am vergangenen Donnerstag drei Wechsel: Christopher Trimmel, Morten Thorsby und Jordan Siebatcheu ersetzen Josip Juranovic, Janik Haberer und Kevin Behrens (alle Bank).

Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Roussillon, Thorsby, Laidouni - Becker, Jordan

Vor Beginn: Es gibt vier Änderungen bei den Bayern im Vergleich zum 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach. In die Abwehr rücken für den gesperrten Dayot Upamecano und für Daley Blind Josip Stanisic und Matthijs de Ligt rein. Ryan Gravenberch und Serge Gnabry bleiben vorerst draußen, dafür starten Kingsley Coman und Jamal Musiala.

Sommer - Stanisic, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Musiala - Choupo-Moting

Vor Beginn: Borussia Dortmund bezwang gestern die TSG Hoffenheim mit 1:0 und hat die Tabellenführung übernommen. Dies kann sich heute jedoch wieder ändern, sollte der FC Bayern gegen Union Berlin gewinnen. Die Eisernen sind aber alles andere als ein leichter Gegner. Im Gegenteil: Die Berliner liegen nach 21 Spieltagen punktgleich unmittelbar hinter dem Rekordmeister auf Rang drei. Außerdem konnte das Team von Trainer Urs Fischer am Donnerstag mit einem 3:1-Sieg über Ajax Amsterdam in der Europa League so richtig Selbstvertrauen tanken. Der FC Bayern will hingegen nach der 2:3-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag schnellstmöglich wieder in die richtige Spur finden.

Vor Beginn: Der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr, gespielt wird in der Allianz-Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel der 22. Spielrunde zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin.

© getty Findet das Team von Trainer Julian Nagelsmann nach der Niederlage am vergangenen Spieltag wieder in die richtige Spur?

FC Bayern München vs. Union Berlin: Bundesliga heute im TV und Livestream

Das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin ist heute bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst ist es, der die Übertragungsrechte an den Bundesligaspielen am Sonntag besitzt und deswegen um 16.45 Uhr mit den Vorberichten beginnt. In die Rolle des Kommentatoren schlüpft danach Uli Hebel, er wird vom Experten Sandro Wagner unterstützt.

Zugriff auf DAZN bekommt man lediglich mit einem DAZN-Abonnement, für das Ihr bezahlen müsst. Wie viel, hängt davon ab, welches der drei Pakete Ihr auswählt.

FC Bayern München vs. Union Berlin: Bundesliga heute im TV und Livestream - Offizielle Aufstellungen

FC Bayern: Sommer - Stanisic, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Musiala - Choupo-Moting

Sommer - Stanisic, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Musiala - Choupo-Moting Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Roussillon, Thorsby, Laidouni - Becker, Jordan

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 22 45:27 18 46 2. Bayern München 21 61:21 40 43 3. Union Berlin 21 35:24 11 43 4. RB Leipzig 22 45:27 18 42 5. Freiburg 21 34:31 3 40 6. Eintracht Frankfurt 22 43:31 12 38 7. Wolfsburg 22 40:29 11 33 8. Mainz 05 22 37:34 3 32 9. Werder Bremen 22 34:41 -7 30 10. Borussia M'gladbach 22 38:39 -1 29 11. Bayer Leverkusen 21 35:35 0 27 12. Köln 22 32:36 -4 26 13. Augsburg 22 26:38 -12 24 14. Hertha BSC 22 27:40 -13 20 15. Stuttgart 22 27:38 -11 19 16. Hoffenheim 22 29:41 -12 19 17. Bochum 22 24:54 -30 19 18. Schalke 04 22 16:42 -26 16